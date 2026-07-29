Kimi Antonelli wist al vroeg van de historische Ferrari-transfer van Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen kondigde in 2024 aan dat hij ‘zijn’ Mercedes na twaalf jaar zou verruilen voor de Scuderia. Toto Wolff stapte nog vóór de officiële aankondiging op Antonelli af; de jonge Italiaan bereidde zich op dat moment voor op zijn eerste seizoen in de Formule 2. Inmiddels is hij zesvoudig racewinnaar en leidt hij het WK, maar Antonelli herinnert zich dat eerste gesprek nog goed.

Op het YouTube-kanaal van SAP blikte hij terug op het moment waarop Wolff hem benaderde voor promotie naar de Formule 1. “Het was 2024, het jaar waarin ik achttien zou worden”, vertelde hij. “Ik was op Silverstone voor een Formule 3-test. Ik moest het circuit beter leren kennen, aangezien ik dat jaar zou overstappen naar de Formule 2. Aan het einde van die dag riep Toto (Wolff, red.) me naar zijn kantoor. Toen kreeg ik al een beetje argwaan, want dat gebeurde anders nooit.”

“Ik liep zijn kantoor binnen en Toto kwam direct ter zake”, grijnsde Antonelli. “Dit gebeurde allemaal nog voordat Lewis (Hamilton, red.) zijn overstap naar Ferrari officieel had aangekondigd. Hij zei: ‘Kijk, Lewis gaat naar Ferrari. We overwegen om jou volgend jaar achter het stuur te zetten.’ Ik dacht alleen maar: ‘Wauw.’ Mijn ogen sprongen wijd open. ‘Maak je een grapje?’ Ik was nog niet eens begonnen in de Formule 2 en had nog zoveel te bewijzen. ‘Oké’, zei ik, maar in mijn hoofd wist ik dat ik nog heel veel moest doen om dat stoeltje te verdienen.”

‘Dromen kwamen uit’

“‘Als de kans zich voordoet, ben je er dan klaar voor?’ vroeg Toto, en ik zei: ‘Ja, ik moet er wel klaar voor zijn.’ Vanaf dat moment heeft het team me ondersteund en heb ik veel getest in de Formule 1.” Er volgde een uitgebreid testprogramma, parallel aan het Formule 2-kampioenschap. Zes maanden later kwam de officiële aankondiging, in aanloop naar de GP van Italië. “Ik was thuis bij mijn familie”, herinnerde Antonelli zich. “Toto organiseerde een videogesprek waaraan alle kopstukken van Mercedes deelnamen. James Allison was erbij, Gwen Lagrue, Bradley Lord – alle grote namen.”

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“‘Jij bent volgend jaar onze coureur’, zeiden ze. Ik was ontzettend blij, maar tegelijkertijd was het zo’n grote stap dat het even duurde voordat ik het besefte. Ik herinner me dat ik op een ligstoel op het terras lag, naar de hemel staarde en probeerde te bevatten wat er net was gebeurd. Mijn dromen waren uitgekomen”, besloot Antonelli.

Onstuimig debuut op Monza

Op Monza kwam hij vervolgens direct in actie voor eigen publiek; nog voordat de samenwerking wereldkundig werd gemaakt, nam de toen 18-jarige Antonelli een vrije training voor zijn rekening. Zijn debuut verliep echter allesbehalve vlekkeloos: hij crashte in de Parabolica. In 2025 volgde zijn officiële debuut als vaste F1-coureur. Hij kende een wisselvallig seizoen, maar anno 2026 lijkt de gok van Toto Wolff zich dubbel en dwars uit te betalen.

Antonelli heeft zich ontpopt tot een betrouwbare én razendsnelle coureur. Met zes Grand Prix-zeges gaat hij overtuigend aan de leiding in het kampioenschap. In aanloop naar de zomerstop bedraagt zijn voorsprong op zijn voornaamste rivaal – uitgerekend Lewis Hamilton – vijftig WK-punten.

Kimi Antonelli ligt op koers om de jongste titelwinnaar ooit te worden in de Formule 1 (Getty Images)

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