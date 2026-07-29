Kimi Antonelli wordt door zijn voormalige manager Giovanni Minardi ‘voor miljoenen euro’s’ aangeklaagd vanwege een vermeend onbetaalde vergoeding, zo meldden verschillende bronnen. Achter de schermen woedt al enige tijd een juridische strijd, maar voorafgaand aan de GP van Hongarije werd de zaak officieel voorgelegd aan de rechtbank van Bologna. Minardi stelt dat hij recht heeft op compensatie voor zijn jarenlange begeleiding van de Mercedes-coureur.

Antonelli tekende in 2014, toen hij nog maar acht jaar oud was, bij Minardi Management. Op elfjarige leeftijd kreeg hij via Minardi een test aangeboden om kans te maken op een plek binnen het juniorprogramma van Ferrari. Toenmalig teambaas Maurizio Arrivabene wees hem indertijd af omdat Antonelli als ’te jong’ werd beschouwd. In 2018 maakte de Italiaan de overstap naar Mercedes, waar hij werd opgenomen in het opleidingsprogramma onder toeziend oog van CEO en teambaas Toto Wolff. Tegelijkertijd verbrak hij zijn banden met Minardi Management.

Minardi eist volgens de laatste berichtgeving zowel een vergoeding voor zijn werkzaamheden uit het verleden als een schadevergoeding voor het beëindigen van zijn mandaat. Voorafgaand aan de GP van Hongarije werd de zaak officieel voorgelegd aan de rechtbank in Bologna. De bedragen waarover wordt gesproken, zouden in de miljoenen lopen en een schikking lijkt voorlopig nog ver weg. De zaak draait onder meer om een managementcontract dat Minardi naar eigen zeggen met Antonelli en diens ouders had gesloten.

‘Minardi heeft enorm geleden na afscheid Antonelli’

De advocaat van Minardi, Mattia Grassani, benadrukt dat zijn cliënt zich genoodzaakt zag naar de gewone rechter te stappen. “Giovanni Minardi heeft enorm geleden onder wat er is gebeurd en heeft zich tot de gewone justitie gewend omdat dat de enige optie was”, liet hij weten in een verklaring. “Jarenlang werk, opoffering en investeringen in de jonge coureur verdienden veel meer erkenning. De gewone justitie was de enige mogelijkheid.” Volgens Grassani is de kwestie bovendien bijzonder complex. “Deze zaak loopt al een jaar en heeft al talloze zittingen gekend.”

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Volgens Grassani ontstond het conflict nadat Antonelli de overstap maakte naar Brackley. “Toen de coureur naar Mercedes overstapte, vond het team van Antonelli dat er niet langer aan de voorwaarden werd voldaan om de samenwerking voort te zetten”, lichtte hij toe. “Daaruit is het conflict ontstaan. Er waren mogelijkheden om de zaak buiten de rechtbank te schikken. De gedane voorstellen werden echter onaanvaardbaar geacht door de voormalige manager.” Minardi zou wel openstaan voor een schikking, maar volgens Grassani is er vooralsnog ‘geen compromis’ bereikt.

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