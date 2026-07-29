Formule 1-veteranen Bernie Ecclestone (95) en Helmut Marko (83) genieten naar eigen zeggen van het F1-seizoen van 2026. Terwijl de coureurs steen en been klagen over het nieuwe reglement en de nadruk op energiebeheer, zien deze krasse knarren dat de koningsklasse nog altijd een ‘spannend’ product aflevert. Bovendien zijn ze er beiden van overtuigd dat de nieuwe generatie zich dit jaar zal laten gelden en dat Kimi Antonelli er met de titel vandoor gaat.

“Ja, de races van 2026 zijn spannend”, beaamden Bernie Ecclestone en Helmut Marko in gesprek met de Zwitserse krant Blick. “Het is fascinerend om het enthousiasme bij het publiek te zien.” Marko, die in zijn tijd als Red Bull-topadviseur nooit een blad voor de mond nam, prees de kwaliteit van het racen tijdens de GP van Hongarije.

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“Zelfs op de Hungaroring, waar de race normaal gesproken een soort optocht naar de finish is, waren er een paar inhaalmanoeuvres. Die van Verstappen was zonder twijfel een van de hoogtepunten van het hele seizoen”, doelde hij op de inhaalactie van de Nederlander in de eerste bocht. Verstappen passeerde eerst Liam Lawson en dook daarna aan de binnenkant van Lewis Hamilton.

Kimi Antonelli kampioen

Ondanks de spannende races denken zowel Ecclestone als Marko al te weten wie er wereldkampioen wordt. “Antonelli wint de titel”, oordeelden beiden. Hoewel George Russell op voorhand als de grote favoriet gold, gaat de Italiaanse revelatie overtuigend aan de leiding in het wereldkampioenschap. Tussen de Grands Prix van China en Monaco reeg Antonelli vijf overwinningen aaneen. Inmiddels staat de teller op zes zeges en gaat hij de zomerstop in met een voorsprong van vijftig WK-punten op Hamilton, zijn voornaamste uitdager.

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