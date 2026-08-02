Flavio Briatore pleit voor een verdere uitbreiding van de sprintkalender in de Formule 1. De Alpine-topadviseur en voormalig teambaas vindt dat de koningsklasse het publiek meer spektakel moet beiden en zou daarom standaard een sprintrace willen invoeren. Volgens de Italiaan is dat een logische volgende stap nu de populariteit van de sport blijft groeien.

Briatore, die in een interview met The Race vooruitblikte op de toekomst van de sport, schaart zich achter de koers van Formule 1-CEO Stefano Domenicali. Laatstgenoemde flirtte eerder met het idee om de sprintkalender uit te breiden van zes naar tien edities per jaar. De Alpine-topman wil echter nog een stap verder gaan. “Als we zo doorgaan, zal de Formule 1 blijven groeien”, verzekerde Briatore. “Ik weet niet hoe groot deze groei in de toekomst zal zijn, maar hij zal doorzetten. Daarom moeten we de races ook een beetje veranderen.”

Flavio Briatore wil fans ‘iets extra’s bieden’

Volgens Briatore is het huidige format op sommige weekenden nog te mager voor de aanwezige fans. “Ik denk dat we meer sprintraces nodig hebben”, legde hij uit. “Als het aan mij lag, zou ik ze elk weekend organiseren, want we moeten de toeschouwers iets extra’s bieden. Er zijn nog steeds weekenden waarop we de fans niet voldoende bedienen”, merkte de Italiaan op. “Zo is de vrijdagochtend volledig gewijd aan technische tests. Je rijdt een rondje op de baan, keert terug naar de pits en dat is het. Pas op zaterdag volgt de kwalificatie en op zondag de race en dan zit het weekend er al op. Alleen tijdens die sessies racen de coureurs voor meer dan alleen de ingenieurs.”

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Volgens Briatore laat de groeiende belangstelling van het publiek zien dat de Formule 1 op de goede weg is en dat er ruimte is om het raceweekend verder uit te bouwen. “Toen ik dit jaar op donderdag aankwam in Silverstone, was de drukte net zo groot als tijdens de races van zeven jaar geleden; we hebben nog nooit zoveel mensen op een donderdag gezien. Tien jaar geleden was het muisstil op donderdag en kwamen er op vrijdag slechts een paar mensen opdagen. Nu stonden er donderdag al ontzettend veel fans, misschien wel twintig- of dertigduizend.”

Massa’s fans jaagden iedere dag op handtekeningen tijdens het raceweekend in Silverstone (ANP)

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