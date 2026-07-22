Alpine scoorde via Franco Colapinto één enkel WK-punt tijdens de voorbije GP van België. Racing Bulls’ Arvid Lindblad finishte voor de Argentijn op P9, waardoor beide teams op gelijke hoogte kwamen te staan in het constructeurskampioenschap. Het eindresultaat op Spa legde de groeiende problemen binnen de Franse renstal bloot. Zowel Colapinto als teamgenoot Pierre Gasly – die als elfde eindigde – benadrukte na afloop dat de auto in zijn huidige vorm snelheid tekortkomt.

Alpine begon het seizoen nog als een van de sterkste teams in het middenveld en bekroonde die vorm met een podiumplaats voor Gasly in Monaco. Sindsdien heeft de concurrentie echter grote stappen gezet, waardoor Alpine steeds minder vaak consistent punten scoort. Colapinto wist dankzij een knappe race nog één WK-punt op te halen in België, maar gaf toe dat het resultaat de problemen met de auto maskeert. “Ik ben blij met het punt, dat is een heel positief resultaat voor ons”, reageerde de Argentijn na afloop. “We ervaren wel wat problemen met de auto. Dat we onder deze omstandigheden een punt hebben gepakt ten koste van Audi en Racing Bulls, betekent dat we onszelf hebben overtroffen.”

‘Niet goed genoeg’

Desalniettemin maakte Colapinto duidelijk dat Alpine dringend snelheid moet vinden. “We moeten de auto flink verbeteren, we zijn momenteel te langzaam”, vervolgde hij streng. “Hoewel we het weekend optimaal hebben benut, moet het sneller kunnen. In sommige bochten verloren we behoorlijk wat tijd ten opzichte van de concurrentie.” Voor Gasly verliep het weekend in België aanzienlijk moeizamer. “Het begon slecht, ik had geen vermogen bij de start, dus volgens mij verloor ik direct twee posities.”

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“Het lukte me om posities terug te winnen, maar helaas keken we na een slechte pitstop weer tegen een achterstand aan”, vervolgde de Fransman teleurgesteld. Uiteindelijk eindigde hij buiten de punten na een intens duel met Lawson. “Tja, een behoorlijk frustrerende race. Ik zat lange tijd achter Liam, kon hem uitdagen, maar hij haalde me weer in. Dat maakt het best lastig. Uiteindelijk ben ik dus net buiten de punten geëindigd – een beetje teleurstellend is het wel. Vooral als je kijkt naar de verschillen met de auto’s voor ons: Audi, Bortoleto, Lindblad. Dan zitten we er mijlenver vanaf, dus daar moeten we hard aan werken”, besloot Gasly. Op de vraag hoe hij het weekend samenvatte, reageerde hij duidelijk: “Het is niet goed genoeg.”

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