Racing Bulls heeft voor Spa-Francorchamps een significant upgradepakket meegenomen. De upgrades volgen op onder meer een goed resultaat tijdens de GP Groot-Brittannië, waar beide coureurs in de punten eindigden. Het enige probleem was dat het team niet genoeg tijd had om beide bolides met de upgrades uit te rusten. Teambaas Alan Permane onthult de creatieve manier waarop Racing Bulls dit oploste: ‘We spraken af dat degene die in Silverstone beter kwalificeerde, de upgrade kreeg’.

Het team van Racing Bulls heeft voor de GP België een upgradepakket meegenomen. Onder meer de sidepods, motorkap, rolbeugel en achtervleugel zijn onder handen genomen. De renstal kon echter het complexe pakket maar op één van haar twee bolides aanbrengen. Teambaas Alan Permane onthult hoe werd besloten wie van de twee coureurs – Liam Lawson of Arvid Lindblad – uiteindelijk de gelukkige werd.

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“Eerlijk gezegd houden we er niet van om updates voor slechts één auto door te voeren”, vertelt Permane in de persconferentie voor de GP België. “Maar voor twee auto’s was het onmogelijk om door te voeren. Het gaat om een aanpassing aan het chassis. We moesten de rolbeugel verkleinen, en dat konden we tussen Silverstone en hier gewoon niet op tijd voor beide auto’s voor elkaar krijgen.”

Wedstrijdje op Silverstone

De Brit kwam toen met een plan om de uiteindelijke keuze eerlijker te maken. “Dus wat ik heb gedaan, is dat ik zaterdagavond in Oostenrijk met beide coureurs om de tafel ben gaan zitten. We hadden een zeer goede kwalificatie achter de rug”, vertelt Permane. “Ik dacht: oké, nu iedereen in een goede bui is, ga ik wat slecht nieuws brengen. Er komt een goede update aan, maar we kunnen die voor Spa slechts op één auto toepassen. En de volgende auto zal klaar zijn voor de race daarna, in Boedapest.”

Permane stelde eerst voor om beide upgradepakketten dan pas voor de GP Hongarije mee te nemen, maar kwam al gauw weer terug op dat voorstel. “Toen zei ik: luister, we kunnen een muntje opgooien, of we kunnen er iets leuks van maken en afspreken dat degene die zich in Silverstone als eerste kwalificeert, de upgrade krijgt. Ze gingen daar allebei mee akkoord, en zo hebben we het ook gedaan.” Lindblad kwalificeerde met zijn negende plaats een plekje hoger dan Lawson, waardoor hij de upgrade alvast voor Spa-Francorchamps heeft gekregen.

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