Arvid Lindblad maakte dit jaar zijn F1-debuut bij Racing Bulls, na een succesvolle carrière in de opleidingsklassen. Het Brits-Zweedse talent is de nieuwste in een lange rij rookies die op jonge leeftijd doorstromen naar de koningsklasse. Inmiddels heeft hij negen Grands Prix en vijf puntenfinishes achter zijn naam staan. Wat ontbreekt er nog voor de 18-jarige coureur? Zijn reguliere rijbewijs! Deze week had Lindblad zijn eerste rijles.

In het Verenigd Koninkrijk mogen aspirant-bestuurders vanaf hun zeventiende verjaardag beginnen met rijlessen, mits ze ook hun theorie-examen hebben gehaald. Lindblad blaast in augustus negentien kaarsjes uit, maar heeft door alle drukte rondom zijn racecarrière nog geen tijd gehad om praktijklessen te nemen. Zijn theoriecertificaat heeft hij al op zak, maar pas na afloop van de GP van Groot-Brittannië volgde zijn eerste rijles.

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Deze week bezocht de Racing Bulls de One Day International, een cricketwedstrijd tussen Engeland en India in Birmingham. Daar werd hem gevraagd naar zijn rijbewijs. “Het is een beetje jammer dat ik het nog niet heb gehaald”, gaf hij schoorvoetend toe. “Een tijdje was het best grappig, maar inmiddels is de lol er wel vanaf. Er wordt aan gewerkt”, verzekerde hij. “Ik had gisteren mijn eerste rijles, dus ja, het is gewoon iets wat ik onder de knie moet krijgen.”

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