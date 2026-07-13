Max Verstappen was tijdens de afgelopen Grands Prix opvallend kritisch op Red Bull. In de nasleep van zijn late uitval op Silverstone kwam hij bovendien op gespannen voet te staan met zijn team. Toch blijft de organisatie lovend over de positieve impact van de Nederlander. Racing Bulls-teambaas Alan Permane merkt dat ook zijn team profiteert van de aanwezigheid van Verstappen, die een belangrijke voorbeeldfunctie vervult voor jonge coureurs.

“Hij (Verstappen, red.) heeft zonder twijfel een positieve invloed op de hele organisatie”, aldus Permane in gesprek met RN365. “Bovendien kijken jonge coureurs naar hem op; ze willen allemaal worden zoals hij. Dat is heel waardevol.” Met zijn aanpak en professionaliteit is Verstappen een belangrijk voorbeeld voor aspirerende F1-coureurs, aldus Permane. “Kijk naar hoe hij zich voorbereidt, hoe rustig hij is en hoe hij met zijn engineer communiceert; daar valt eigenlijk niets op aan te merken. Als coureur is hij vrijwel perfect.”

Verstappen reed in 2015 en 2016 voor juniorteam Toro Rosso, het huidige Racing Bulls. Daarna stroomde hij door naar Red Bull, al bleef hij ook voor het neventeam een belangrijk referentiepunt. Alle coureurs die bij Racing Bulls, voorheen AlphaTauri, aan hun F1-carrière begonnen, konden een voorbeeld nemen aan de Nederlander. Denk aan Yuki Tsunoda, Liam Lawson, Isack Hadjar en Arvid Lindblad. “Dat is precies wat je hun wilt laten zien: ‘Kijk hoe Max het doet, dát niveau moet je nastreven.'”

Droom voor de PR-afdeling

Dat gaat verder dan alleen zijn sportieve prestaties, legde Permane uit. “Hij doet alles met een glimlach en zonder te klagen. Dat is in de Formule 1 lang niet altijd vanzelfsprekend, maar wel belangrijk richting teams en belangrijke partners. Dat maakt van hem een droom voor de PR-afdeling”, benadrukte de Engelsman. “Als je jonge coureurs één voorbeeld moet geven van hoe je je hoort op te stellen, wijs dan naar Max”, concludeerde Permane. “Hij heeft het volledig begrepen.”

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Volgens de Racing Bulls-teambaas geldt Verstappen ook binnen de eigen renstal als de maatstaf. In de voorbije maanden werden er al veel vraagtekens geplaatst bij de samenwerking tussen Red Bull en het neventeam. Zo stuurde McLaren-CEO Zak Brown een open brief naar de FIA waarin hij dergelijke partnerschappen nadrukkelijk afkeurde. Ook FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem zette vraagtekens bij zogeheten multi-teamconstructies. Mogelijk wordt die samenwerking in de toekomst verder ingeperkt.

Racing Bulls-teambaas Alan Permane deelt een loftuiting voor Max Verstappen (Red Bull Content Pool)

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