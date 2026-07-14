Nikola Tsolov wordt nadrukkelijk gelinkt aan een F1-stoeltje bij Racing Bulls in 2027, maar volgens CEO Peter Bayer is van een beslissing nog geen sprake. De Bulgaar voert weliswaar overtuigend het Formule 2-kampioenschap aan, maar beschikt voorlopig nog niet over de benodigde superlicentie om de stap naar de koningsklasse te maken. Racing Bulls wil daar de komende maanden verandering in brengen.

Volgens Bayer gaat Tsolov in het najaar meer F1-meters maken. “We overwegen momenteel om hem (Tsolov, red.) een ​​TPC-test te laten doen, omdat hij een licentie nodig heeft om deel te nemen aan de vrije trainingen”, aldus de Oostenrijker in gesprek met Sky Sports. “Hij mist nog een paar kilometer, maar daar moet later dit jaar verandering in komen.”

Tot nu toe kwam Tsolov alleen in actie tijdens demonstratieruns. Hij maakte de straten van zijn geboortestad Sofia al onveilig met de Red Bull RB7 en verscheen ook op het Goodwood Festival of Speed. In de Formule 2 rijgt hij ondertussen de successen aaneen; de jonge Bulgaar won zes van de eerste zeven races. Tussen 2022 en 2024 maakte hij deel uit van de Alpine-opleidingsschool, maar vorig jaar maakte hij de overstap naar Red Bull. Tegen het einde van het F2-seizoen nam hij het Campos-stoeltje over van Pepe Martí. Dit jaar werkt hij zijn eerste volledige seizoen af.

‘Lawson en Lindblad minstens zo goed’

Ondanks zijn sterke prestaties vindt Bayer de speculaties over een promotie naar Racing Bulls echter voorbarig. “Dat zijn slechts geruchten”, benadrukte hij. “Hij doet het fantastisch en is een enorm talent dat we natuurlijk in de gaten houden. Maar we hebben pas zeven races gereden en Liam (Lawson, red.) en Arvid (Lindblad, red.) doen het minstens zo goed. Dus het is op dit moment nog niet aan de orde.”

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De geruchten ontstonden na het roerige F1-seizoen van Lawson vorig jaar. De Nieuw-Zeelander begon naast Max Verstappen, maar keerde na slechts twee races terug naar Racing Bulls. Daar heeft hij zich inmiddels knap herpakt: hij scoorde in zeven van de negen Grands Prix punten en bleef teamgenoot Arvid Lindblad telkens voor. Toch blijft zijn toekomst onderwerp van speculatie door de opmars van Tsolov.

“Eerlijk gezegd heb ik er nog niet echt over nagedacht”, reageerde Lawson tegenover de pers op Silverstone. “Natuurlijk is de zomerstop een periode waarin er veel wordt nagedacht over de toekomst, maar we hebben nog een paar races te gaan. Op dit moment focus ik me gewoon op wat we goed doen. De laatste tijd gaat het duidelijk heel goed en het zou mooi zijn om voor de zomerstop nog wat mooie resultaten te boeken. Ik zit nog niet heel lang in de Formule 1, maar heb wel genoeg ervaring om te weten hoe bepaalde zaken zich ontwikkelen”, besloot hij veelzeggend.

Arvid Lindblad en Liam Lawson boeken goede resultaten namens Racing Bulls (Red Bull Content Pool)

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