Ook Racing Bulls-teambaas Alan Permane gaat in op de geruchten rondom de toekomst van Max Verstappen bij Red Bull. Hoewel de Brit geen zin heeft om erover te speculeren, legt hij wel uit hoe hij zijn eigen coureurs, Arvid Lindblad en Liam Lawson, wil klaarstomen om op een dag door te stromen naar Red Bull. Ook gebruikt de teambaas Verstappen als een voorbeeld voor zijn coureurs: ‘Ik noem hem ook de maatstaf’.

Met de zomerstop om de hoek voor de Formule 1, dreigt silly season ook weer los te barsten in de paddock. Maar liefst dertien coureurs hebben nog maar tot het einde van 2026 een contract, waardoor speculaties over hoe de 2027-grid eruit gaat zien volop de ronde doen. Een van de teams waarbij beide coureurs nog niet zeker zijn van een stoeltje voor volgend seizoen, is Red Bulls zusterteam Racing Bulls.

LEES OOK: Nico Hülkenberg grapt over Audi-geruchten rond Sainz: ‘Plek van reservecoureur is nog vrij’

Veel voormalig coureurs – onder wie Isack Hadjar – van de renstal zijn doorgestroomd naar Red Bull. Teambaas Alan Permane kreeg daardoor in Spa de vraag of hij dit ook ziet gebeuren voor zijn huidige coureurs, Liam Lawson en Arvid Lindblad. “Dat is wel het doel voor ons jongens”, zegt Permane. “Ons doel is om onze coureurs zo te ontwikkelen dat ze klaar zijn voor Red Bull. De keuze is uiteindelijk aan Laurent (Mekies, red.), maar wij moeten onze coureurs klaarstomen.”

Verstappen

De Britse teambaas werd vervolgens gevraagd naar de geruchten rondom Max Verstappen en zijn toekomst bij Red Bull. “Op mijn team zal (zijn uiteindelijke beslissing, red.) geen enkele impact hebben, omdat hij niet voor mij rijdt”, aldus Permane. “Dat is eigenlijk een vraag voor Laurent. En het zal dan ook aan Laurent zijn om te besluiten of hij dan voor Liam of Arvid kiest. Maar ik ga daar niet over speculeren.”

Wat Permane wel nog vertelt, is hoe hij zijn coureurs aanspoort om van Verstappen te leren. “Ik zeg altijd tegen (de Racing Bulls-coureurs, red.): ‘Luister naar de manier waarop hij communiceert, luister eens naar hoe kalm hij dat doet’. Dat is waarom ik hem de maatstaf noem. Niet alleen qua racetempo, maar ook wat ik van hem zie in en buiten de auto. Ik gebruik hem echt als een voorbeeld voor de jongere generatie.”

Lees hier alles over de GP België

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.