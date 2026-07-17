Charles Leclerc neemt zijn veranderde band met Max Verstappen onder de loep. Voorafgaand aan de GP België blikt de Monegask terug op zijn kartdagen, waarin hij het geregeld opnam tegen de tegenwoordig viervoudig wereldkampioen. Toentertijd keek hij heel anders tegen Verstappen aan dan nu, zo geeft hij toe: ‘Vroeger was ik er heilig van overtuigd dat hij een slecht mens was’.

Charles Leclerc en Max Verstappen komen elkaar al lange tijd op het circuit tegen. Nog voordat een van de twee de Formule 1 had bereikt, raceten ze al tegen elkaar in het karting. De twee jonge coureurs lagen zelfs geregeld in de clinch, wat ook het inmiddels iconische moment opleverde waarin een jonge Leclerc zijn duel met Verstappen op de baan bestempelde als een ‘inchident’.

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Tegenwoordig kunnen de coureurs het veel beter met elkaar vinden. Voorafgaand aan de GP België vertelde Leclerc zelfs tegenover Sky Sport Italia graag op Spa-Francorchamps tegen de Nederlandse wereldkampioen te willen racen. “Ik zou dolgraag in de allerlaatste bocht het gevecht aangaan met Verstappen”, aldus de Ferrari-coureur. “We geven allebei geen krimp. Onze band is door de jaren heen echt volwassener geworden. Vroeger was ik er heilig van overtuigd dat hij een slecht mens was, en hij dacht precies hetzelfde over mij. Maar inmiddels is die verstandhouding compleet veranderd.”

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Verstappen als teamgenoot?

De Monegask ziet het zelfs wel zitten om Verstappen ooit nog als teamgenoot te hebben, zo vertelt hij verder. “Hij is een uitzonderlijke coureur die inmiddels vier wereldtitels op zijn naam heeft staan”, vervolgt Leclerc. “Gelukkig heb ik al wel de kans gehad om tegen geweldige teamgenoten te rijden: Hamilton, Sebastian Vettel en Carlos Sainz. Dus ik zou er absoluut niet bang voor zijn als het er ooit van komt. Het zou zelfs een prachtig verhaal zijn, omdat we in 2010 samen zijn begonnen en zo alle klassen in het karten hebben doorlopen. Of ik hem graag bij Ferrari zou zien? Laten we eerst maar eens gaan genieten van Lewis.”

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