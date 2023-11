Max Verstappen en Charles Leclerc kunnen samen prima lachen om hun duel in de eerste ronde in Las Vegas. Na afloop van de race blikken beide coureurs terug op hun aanvaring en halen ze wat herinneringen op aan hun lange carrière samen.

Max Verstappen en Charles Leclerc racen inmiddels al heel wat jaren tegen elkaar. De twee coureurs kennen elkaar al sinds ze samen karten. In 2012 leidde dat tot een inmiddels iconisch moment. Na een duel op de baan, wat Verstappen de winst kostte, gaven ze allebei een interview voor de camera. Verstappen klaagt dat het oneerlijk is, maar Leclerc is wat kalmer en zegt dat het gewoon een normaal incident was. Door zijn accent komt dat er echter uit als ‘inchident’.

Die uitspraak is inmiddels een terugkerende grap tussen de twee coureurs geworden. Zo ook weer in Las Vegas. In de eerste bocht namen Leclerc en Verstappen het tegen elkaar op in een duel om de leiding. Verstappen gaat wijd en duwt Leclerc van de baan, waarvoor hij een tijdstraf van vijf seconden krijgt. Na afloop kunnen de beide coureurs er wel om lachen.

“Ik legde al aan Charles uit wat er gebeurde”, vertelt Verstappen op de persconferentie. “Dat is iets wat we altijd doen. Dit deden we ook al toen we nog samen kartten. Het is altijd fijn, zeker als je een leuke race samen hebt gehad, dan kan je het tenminste ergens over hebben.” Leclerc voegt daar grijnzend aan toe: “Al denk ik dat de debriefings die we vroeger hadden er iets verhitter aan toe gingen”. Verstappen haalt lachend dat moment uit 2012 aan.

“Tegenwoordig zijn we wat kalmer”, vervolgt Leclerc. “Ik ken Max erg goed als coureur. Hij gaat er altijd voor in ronde één, en dat weet ik ook. Ik gaf een beetje ruimte omdat ik meer te verliezen heb met het constructeurskampioenschap in de strijd met Mercedes [verschil van vier punten, red.]. Maar het was leuk, hij legde de situatie uit, en het was prima.”

Bekijk hieronder de video van het gesprek in het Engels.

