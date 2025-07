Na een dramatische GP van Oostenrijk draait de geruchtenmolen op volle toeren; gaat Max Verstappen naar Mercedes? George Russell zette de Formule 1-wereld al op zijn kop toen hij meldde dat zijn team gesprekken voert met de gevierde kampioen. Maar wat zou Verstappen nu richting de Silberpfeile drijven? Dat en meer bespreken we met coureur Jeroen Bleekemolen in de podcast Formule 1 Paddockpraat.

Mercedes-teambaas Toto Wolff belooft snel duidelijkheid te scheppen over de toekomst van zijn team, en daarmee de toekomst van Max Verstappen. Terwijl de geruchten rondom een mogelijke samenwerking steeds verder oplaaien, kan geen van beide partijen ontkennen noch bevestigen dat er een transfer wordt gemaakt.

Voor Verstappen zou een overstap naar Mercedes in ieder geval een goede keuze zijn, zo beargumenteren coureur Jeroen Bleekemolen en verslaggever Gerard Bos. Bovendien zouden ze bij de Duitse renstal op zoek zijn naar een nieuw boegbeeld, een aanvoerder die ook bij grote sponsoren als Adidas op de voorgrond kan treden.

“Ook voor Verstappen kan het weer verfrissend zijn dat je in een ander team terechtkomt”, benadrukt Bleekemolen. “Het is ook wel fijn dat je als viervoudig wereldkampioen – want vijfvoudig gaat hij dit jaar niet meer worden denk ik – nog een overstap kan maken. Dat is tenslotte wat alle andere grootheden uit het verleden ook hebben gedaan.” Daarbij is het de vraag hoe lang de situatie bij Red Bull nog houdbaar is. “Daar is het op een gegeven moment ook op”, vult Bos aan. “Mensen gaan weg, de resultaten blijven uit, er heerst onzekerheid over de nieuwe Ford-motor. Dan is het logisch dat je een deurtje verder gaat kijken.”

Bekijk hier de video van de podcast:



