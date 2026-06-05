George Russell zegt dat het aan teamgenoot Kimi Antonelli is om het wereldkampioenschap te verliezen. De Brit ziet zichzelf na zijn uitvalbeurt in Canada en de dominante reeks van de 19-jarige Italiaan op 43 punten achterstand, terwijl Antonelli met vier opeenvolgende zeges stevig aan de leiding gaat binnen Mercedes. Russell denkt echter te kunnen profiteren van het feit dat hij nu de achtervolger is; aan Antonelli de taak om niet te bezwijken onder de druk.

Russell moest in Montreal de leiding afstaan nadat zijn motor het begaf, een klap in een seizoen waarin hij tot dusver slechts één Grand Prix wist te winnen. Met de GP van Monaco in aantocht – pas de zesde van de tweeëntwintig Grands Prix in 2026 – benadrukt de Brit dat er nog veel kan gebeuren. “Als ik het vanuit het perspectief van mijn concurrent (Antonelli, red.) bekijk, heb je nu zo’n grote voorsprong dat je die alleen maar kunt behouden of verliezen”, aldus Russell. “Het is nu aan hem om de titel te verliezen.”

“Mijn instelling is om van elke race te genieten en te proberen elke race te winnen, net zoals ik dit hele seizoen heb gedaan”, vervolgde Russell strijdvaardig. “Ik ga op dezelfde manier vechten, ik ga mijn mentaliteit niet veranderen en ik laat me hierdoor ook niet extra onder druk zetten.” De zesvoudig racewinnaar schrijft de huidige achterstand toe aan een reeks tegenslagen eerder dit seizoen, waaronder problemen in de kwalificatie in China, de safetycar in Japan en zijn uitvalbeurt in Canada. Toch weigert hij te spreken van een onoverbrugbare achterstand.

Veerkracht

“Ik heb niet het gevoel dat ik nu overal het beste resultaat moet behalen, want het seizoen is lang genoeg om nog te kunnen draaien in de machtsverhoudingen”, zei hij. “Ik moet gewoon zorgen dat ik hem uiteindelijk voor blijf, ook al is hij degene die op dit moment de resultaten aaneenrijgt.” Zijn uitvalbeurt in Montreal deed hem wel degelijk pijn, maar inmiddels kan hij die ook relativeren. “Zo gaat dat nu eenmaal in de autosport”, aldus een nuchtere Russell.

LEES OOK: Valtteri Bottas verwerpt exit-geruchten in Monaco: ‘Hoort helaas bij de sport’

Toto Wolff stak eerder de loftrompet over Russell, juist vanwege zijn veerkracht. “In de Formule 2 had ik, volgens mij, vijf uitvalbeurten in de loop van één jaar”, gaf Russell als voorbeeld. “Toch heb ik het hele jaar gevochten en uiteindelijk de titel gewonnen. Ik haal nu inspiratie uit die momenten. Ieder jaar heb je wel een aantal races waarin alles meezit, maar het kan ook zo omslaan. Mentaal zit ik er gelukkig heel goed in. De druk is eraf en er is nog heel veel tijd te gaan.”

Lees hier alles over de GP Monaco

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.