Na afloop van de GP van Canada deden geruchten de ronde dat Valtteri Bottas op de wip zou zitten bij Cadillac. De nieuwe Amerikaanse formatie zou niet tevreden zijn over de prestaties van de Fin, met name in vergelijking met teamgenoot Sergio Pérez. Vroeg of laat zou Formule 2-coureur en Cadillac-junior Colton Herta zijn stoeltje moeten overnemen. De teamleiding heeft die geruchten inmiddels ontkracht en ook Bottas zelf kan bevestigen dat hij voorlopig nergens naartoe gaat.

Gevraagd naar de exit-geruchten in de paddock van Monaco stelde Bottas dat dergelijke speculaties ‘bij de sport horen’ en dat het niet de eerste keer is dat hij ermee wordt geconfronteerd. “Het is wel enigszins treurig dat iemand gewoon complete onzin verzint”, reageerde de Fin gelaten. “In deze sport is dat echter normaal. Zelf weet ik donders goed in welke situatie ik me bevind. Het team weet dat ook en steunt mij voor de volle honderd procent. Daarom heb ik er niet zoveel moeite mee. Ik denk dat het in de media vooral om de clicks ging, althans, dat is mijn theorie.”

Schrijnend verschil

Dat neemt de onderlinge verschillen tussen Bottas en Pérez niet weg. Zowel de Fin als zijn team benadrukt echter dat Cadillac niet altijd een regulier raceprogramma afwerkt en nog altijd met kinderziektes kampt. “Daar gaan we nog over vergaderen”, legde hij uit. “Vorige week heb ik al met het team gesproken over de zichtbare problemen, zowel aan de motor als aan het chassis. Meer kan ik daar niet over zeggen. We weten inmiddels wat de oorzaken zijn, en dat is op zichzelf al een positieve ontwikkeling. We moeten nu gewoon blijven verbeteren: in de manier waarop we de auto opbouwen, onderdelen monteren, enzovoort.” Met het oog op Monaco heeft Bottas vertrouwen in betere resultaten. “We begrijpen nu wat er misgaat.”

LEES OOK: Cadillac klaar voor Monaco-debuut: ‘Enorme uitdaging’, zegt Graeme Lowdon

Cadillac-teambaas Graeme Lowdon ontkrachtte de geruchten rond Bottas eerder al. “Die verhalen zijn nergens op gebaseerd”, aldus de Brit tegenover PlanetF1. “Dat kan ik met absolute zekerheid zeggen. We zijn niet alleen aan het racen, maar bouwen tegelijkertijd ook een team op. Dat is een zeer ongebruikelijke taak. Met alle respect, maar de buitenwereld weet niet wat wij van deze coureurs vragen. Niet alleen tijdens sessies en races, maar ook op het gebied van de ontwikkeling van de auto.”

Lees hier alles over de GP Monaco

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.