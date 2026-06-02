Het F1-team van Cadillac staat voor een gloednieuwe uitdaging: komend weekend neemt de Amerikaanse formatie voor het eerst deel aan de GP van Monaco. Het ‘kroonjuweel’ onderscheidt zich van alle andere races op de kalender, mede door de smalle straten, krappe bochten en onvergeeflijke muren. Geen ruimte voor fouten dus. Teambaas Graeme Lowdon is zich echter terdege bewust van de uitdagingen en vertrouwt op de ervaring van zijn coureurs.

“Voor elk team, maar vooral voor een gloednieuw team, is Monaco een enorme uitdaging”, blikte Lowdon alvast vooruit. “We hebben in Miami en Montreal een aantal stappen voorwaarts gezet, maar hoewel Monaco kansen biedt, is het onze doelstelling om verdere upgrades te introduceren en het weekend probleemloos door te komen. Het feit dat we langs dezelfde lat worden gelegd als andere teams geeft aan dat de verwachtingen hooggespannen zijn, maar na slechts zes races in ons debuutseizoen blijft onze focus gericht op vooruitgang en het opbouwen van momentum.”

Ondanks het gebrek aan ervaring reist Cadillac met vertrouwen af naar het prinsdom. De renstal kende in Canada zijn beste weekend van het seizoen, terwijl updates in Miami en Montreal het team verder richting het middenveld hebben gebracht. Voor Monaco staat bovendien opnieuw ontwikkeling gepland, met onder meer een aangepaste achtervleugel en uitlaatoplossing die specifiek zijn gericht op de lage snelheden en karakteristieken van het stratencircuit.

Ervaren line-up

Bovendien kent het rijdersduo Monaco door en door. Sergio Pérez keert terug als voormalig winnaar van de race, terwijl Valtteri Bottas in het verleden al een podium pakte en in 2019 dicht bij poleposition was. “We hebben in Canada een grote stap voorwaarts gezet”, merkte ook Pérez op. “Ik kon in de sprintrace en de Grand Prix meestrijden in het middenveld”, aldus de Mexicaan. “Natuurlijk zijn er nog punten waar we aan moeten werken, maar Cadillac is nog erg nieuw. We leren constant bij en boeken samen vooruitgang, als team, stap voor stap, race na race. Monaco is uniek en extreem uitdagend, maar het is een van mijn favoriete races op de kalender. Ik ben dol op stratencircuits en ik heb hele goede herinneringen aan mijn overwinning hier in 2022, dus hopelijk kunnen we dit weekend doorgaan met die vooruitgang.”

Bottas kijkt vooral naar het leerproces binnen het team en de stappen die daarin worden gezet. “De afgelopen races waren lastig voor mij”, zei de Fin. “We hebben een paar problemen gehad, maar dat is te verwachten bij een gloednieuw team. Het hoort allemaal bij het leerproces. We weten dat vooruitgang tijd kost, maar het team en ik werken heel nauw samen om die stappen vooruit te zetten. Het is duidelijk dat we vooruitgang boeken en sessie na sessie competitiever worden, wat spannend is. Het is geen geheim dat Monaco een uitdagend circuit is, maar het is een plek waar ik graag race. Ik ben benieuwd wat we kunnen bereiken.”

