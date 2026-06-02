Het Europese deel van het F1-seizoen dient zich aan! De komende acht weken staan liefst zes Grands Prix op het programma, te beginnen met de GP van Monaco. Doorgaans is dat geen race die garant staat voor spektakel, al zouden de nieuwe reglementen ‘het kroonjuweel’ nieuw leven kunnen inblazen. Bovendien zorgt de kwalificatie op zaterdag steevast voor spektakel. De vraag is of de coureurs het droog houden in het prinsdom – check hier het weerbericht voor de GP van Monaco.

Het weer in Monaco kan behoorlijk onvoorspelbaar zijn. In het recente verleden waren we nog getuige van een heus waterballet op de smalle straten van de stadstaat. De afgelopen twee jaar raceten Max Verstappen en consorten echter onder droge omstandigheden, waarbij de overwinning achtereenvolgens naar thuisheld Charles Leclerc en Lando Norris ging. Saillant detail: in de laatste tien edities wist geen enkele coureur het kroonjuweel twee keer op rij te winnen. Dat belooft weinig goeds voor Norris. Volgens kenners maakt Leclerc daarentegen een uitstekende kans; naar verwachting gedijt Ferrari goed op het bochtige stratencircuit.

Weerbericht GP Monaco

Op donderdag hebben de coureurs slechts mediaverplichtingen in Monaco. Het is te hopen dat de teams hun paraplu’s hebben ingepakt, want op de mediadag wordt gewaarschuwd voor onweersbuien. De kans op regen bedraagt zo’n 80 procent. Een domper voor McLaren, dat donderdag tevens zijn duizendste Grand Prix viert op het circuit. Op vrijdag, wanneer de eerste vrije trainingen worden verreden, lijkt het vooralsnog droog te blijven. Er wordt veel zon voorspeld, evenals een lichte zuidelijke bries vanaf de zee. Het wordt maximaal 24 graden Celsius en de kans op regen bedraagt slechts 15 procent.

Op zaterdag staan de derde vrije training en de allesbeslissende kwalificatie op het programma. Het wordt iets bewolkter, al blijft het kwik rond de 24 graden hangen. ’s Avonds is er kans op een plaatselijke bui, maar de neerslagkans blijft vooralsnog verwaarloosbaar. Die trend zet zich voort op zondag, wanneer de hoofdrace wordt verreden. Er wordt volop zon voorspeld en de temperatuur kan oplopen tot 25 graden Celsius. De kans op een bui blijft steken rond de 10 procent.

