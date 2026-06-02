De GP van Monaco staat voor de deur! Veel kenners zien in Ferrari een geduchte tegenstander op de straten van het prinsdom; de SF-26 zou uitstekend moeten gedijen op het langzame, bochtige circuit. Volgens Juan Pablo Montoya heeft thuisheld Charles Leclerc dan ook de beste papieren, al kan ook Lewis Hamilton voor verrassingen zorgen. De Colombiaan zag de zevenvoudig wereldkampioen opnieuw excelleren tijdens de laatste stop in Montreal.

Namens een gokplatform nam Montoya het aankomende ‘kroonjuweel’ alvast onder de loep. De voormalig F1-coureur won in zijn hoogtijdagen zeven Grands Prix, waaronder Monaco. Hij heeft hoge verwachtingen van de komende editie, mede door de gewijzigde F1-reglementen. “Ten eerste zullen de auto’s kleiner zijn”, legde hij uit. “Dat zal een enorm voordeel zijn. Daarnaast zal de vermogensafgifte waanzinnig hoog zijn; de aanloopsnelheden bij bijvoorbeeld het Casino en de Chicane zullen veel hoger liggen, omdat er veel energieterugwinning zal zijn.”

De FIA heeft de hoge mate van energieterugwinning inmiddels aan banden gelegd. De topsnelheden worden via een nieuwe motormodus beperkt. Daarnaast zijn er ook geen zogenoemde Straight Mode-zones. Dit alles met het oog op de veiligheid van de coureurs. “De lagere downforce zal het rijden meer afhankelijk maken van de coureur”, vervolgde Montoya. “Ik denk dat dit in het voordeel van Ferrari zal zijn.” Hij benadrukte Ferrari’s kracht in langzame bochten en suggereerde dat de unieke kenmerken van Monaco het team goed zouden kunnen liggen.

Hamilton in topvorm

“Ze (Ferrari, red.) zijn nog steeds erg sterk in de langzame bochten. Daarbij is Monaco waarschijnlijk het circuit waar het vermogensverschil het kleinst is – meer of minder vermogen maakt daar niet veel verschil.” De vraag is welke coureur daar het meest van kan profiteren: thuisheld Charles Leclerc of oud-kampioen Lewis Hamilton. “Het is altijd een circuit van Leclerc geweest, maar als hij hier wordt verslagen, zou dat een enorme klap zijn – en een groot succes voor Hamilton.”

Tijdens de afgelopen GP van Canada verkeerde Hamilton – anders dan Leclerc – opnieuw in topvorm. “Het was echt mooi om Verstappen en Hamilton te zien duelleren”, aldus Montoya. “En Lewis’ inhaalmanoeuvre was gewoonweg fantastisch. Wat we in Canada bij hem zagen, hadden we al minstens drie jaar niet meer gezien. Hij is niet langer de Lewis van het einde van zijn tijd bij Mercedes; hij is weer de Lewis van vroeger, degene die direct uitzonderlijke prestaties levert in de race. Hij zit nu gewoon in een veel betere positie en mensen beseffen niet hoeveel verschil dat kan maken. Tenzij Leclerc in Monaco in de problemen komt, denk ik nog steeds dat hij gaat winnen. Tegelijkertijd zou ik het geweldig vinden als Hamilton wint.”

