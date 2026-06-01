Lewis Hamilton blikt terug op het verloop van zijn F1-carrière. Van het prille begin, wanneer McLaren-teambaas Ron Dennis hem laat weten dat hij in 2007 zijn debuut zal maken in de koningsklasse, tot de ongekende successen bij Mercedes. De zevenvoudig wereldkampioen staat stil bij de kans die hij heeft gekregen én bij de successen die hij heeft geboekt – al vertellen cijfers en statistieken niet het hele verhaal, zo legt hij uit.

Hamilton maakte zijn F1-intrede bij McLaren na het winnen van de GP2-titel in 2006. Tijdens de GP van Italië dat jaar werd hij uitgenodigd op de grid, waar toenmalig McLaren-coureur Kimi Räikkönen op poleposition stond. “Ik herinner me Monza 2006, ik had net het GP2-kampioenschap gewonnen”, aldus Hamilton tegenover de pers in Montreal. “Räikkönen stond namens McLaren op pole en ik had het voorrecht om op de grid aanwezig te zijn. Toen ik voor zijn auto stond, sloeg Ron Dennis zijn arm om me heen. Kijkend naar de eerste bocht zei hij: ‘Ik geef je een kans’.”

De Britse coureur wist destijds nog niet precies wat die belofte inhield, maar achteraf bleek het de officiële bevestiging van zijn F1-debuut. “Dat was hét moment. Op dat moment kon ik het bijna niet geloven en wist ik niet zeker of hij echt bedoelde dat ik een F1-contract zou krijgen – ik wist niet wat die kans precies inhield. Dat spookte door mijn hoofd toen ik wegliep. Later werd duidelijk dat hij op dat moment al had besloten mij een kans te geven voor 2007.”

Definitie van succes

‘Sindsdien is Hamilton uitgegroeid tot een van de grootste namen in de sport. In zijn debuutseizoen greep hij nipt naast de titel, maar in 2008 bracht hij de hoofdprijs wel naar Woking. Na de overstap naar Mercedes in 2012 domineerde hij het hybride-tijdperk en won hij nog eens zes titels. In 2025 volgde de baanbrekende overstap naar Ferrari. Na een recordaantal overwinningen en polepositions benadrukt Hamilton dat cijfers zijn succes niet definiëren. “Ik heb eigenlijk nooit nagedacht over mijn definitie van succes”, reageerde hij desgevraagd. “Ik denk dat succes op veel verschillende manieren kan worden ervaren.”

Voor de Brit draait het vooral om ontwikkeling en mentale groei, eerder dan om statistieken of records. “Ik denk dat het erom gaat elke dag wakker te worden en het opnieuw te proberen, altijd beter te zijn dan je vorige zelf”, legde hij uit. “Word de persoon die je wilt zijn, overwin tegenslagen, geef critici ongelijk. Natuurlijk ziet de buitenwereld alleen de resultaten als succes, maar innerlijke vooruitgang telt minstens zo zwaar – als je vooruitgang boekt, ben je succesvol. Het belangrijkste is hoe je opstaat, hoe je vooruitgaat en dat je altijd vooruit blijft kijken.”

Ron Dennis en Lewis Hamilton bij diens F1-debuut in Australië (Getty Images)

