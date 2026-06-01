Kimi Antonelli lijkt niet te stuiten in het nieuwe F1-seizoen. Waar vorig jaar nog vraagtekens werden gezet bij zijn versnelde debuut, won de jonge Italiaan in 2026 al vier Grands Prix op rij. Bovendien kreeg hij afgelopen weekend in Italië de prestigieuze Bandini-trofee uitgereikt. Daar reageerde hij ook op een eventuele toekomst bij Ferrari; sinds Antonelli furore maakt in de Formule 1 gaan er al geruchten over een mogelijk huwelijk met de Scuderia.

Antonelli droeg zijn Bandini-trofee dit weekend op aan zijn familie én aan Mercedes, dat hem al van jongs af aan klaarstoomde voor de koningsklasse. De 19-jarige coureur voelt zich overduidelijk thuis bij de Silberpfeile en is zijn team eeuwig dankbaar voor de onvoorwaardelijke steun. Toch wordt hij – logischerwijs – voortdurend in verband gebracht met Ferrari. De tifosi zien een toekomstige samenwerking tussen deze Italiaanse belofte en de rode renstal wel zitten.

Mercedes staat voorop

Tijdens een persconferentie na de uitreiking van de Bandini-trofee werd Antonelli gevraagd naar een mogelijke toekomst in Maranello. “Ferrari is natuurlijk een enorm team met een gigantische aanhang, en bovendien een merk dat voor altijd in de geschiedenisboeken zal staan”, reageerde hij tegenover Bologna Today. “Dus je weet maar nooit. Maar ik ben erg gelukkig bij Mercedes en mijn doel is om veel te winnen met dit team; zij gaven mij op jonge leeftijd een kans en hebben me altijd gesteund. Daarom voel ik in de eerste plaats een bepaalde loyaliteit richting Mercedes. Wat er daarna gebeurt, zien we vanzelf.”

De laatste Italiaanse Ferrari-coureur was Giancarlo Fisichella, die tijdens de GP van Abu Dhabi in 2009 nog uitkwam voor de Scuderia. Slechts twee Italianen hebben ooit het officiële F1-wereldkampioenschap gewonnen, te weten Guiseppe Farina en Alberto Ascari. Laatstgenoemde won de titel tweemaal met Ferrari. Beiden waren in jaren vijftig actief.

