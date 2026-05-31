Lewis Hamilton is blij met de samenwerking met zijn nieuwe race-engineer Carlo Santi. De Brit lag vorig seizoen nog geregeld in de clinch met Santi’s voorganger Riccardo Adami, waarop Ferrari besloot de twee uit elkaar te halen. Een jaar later laat Hamilton echter een heel ander geluid horen: ‘Ik werk heel graag met Santi samen.’

Lewis Hamilton zette tijdens zijn eerste jaar bij Ferrari een ongewild record op zijn naam: nog nooit eerder had een coureur zoveel Grands Prix – 26 races – in het Ferrari-rood gereden, voordat hij zijn eerste podiumplaats pakte. Afgelopen GP China maakte de zevenvoudig wereldkampioen een einde aan zijn podiumdroogte. Daarnaast verliep de samenwerking met zijn toenmalige race-engineer Riccardo Adami ook stroef.

‘Santi is echt geweldig’

Ferrari besloot in te grijpen en Carlo Santi nam begin 2026 tijdelijk de taken over van Adami. Na zijn hoogste notering in het Ferrari-rood ooit – een tweede plaats in Canada – sprak Hamilton over hoe fijn de samenwerking met Santi verloopt. “Ik heb dit weekend voor een andere afstelling gekozen door de gegevens grondig te analyseren, in nauwe samenwerking met mijn ingenieur,” vertelde Hamilton. “Hij is echt geweldig en ik werk heel graag met hem samen.”

Het is een heel ander geluid vanuit de Brit dan dat hij eerder dit seizoen nog liet horen. Toen vreesde Hamilton nog dat het hebben van een tijdelijke race-engineer zijn prestaties negatief zou beïnvloeden. “Dat is voor mij een nadeel”, zei hij toentertijd. “Aan het begin van een seizoen wil je graag met mensen aan de slag waarmee je al meerdere seizoenen samen hebt gewerkt, en dat kan ik niet.”

