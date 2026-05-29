Oud-Ferrari-coureur Kimi Räikkönen neemt de huidige prestaties van zijn oude werkgever onder de loep. De Fin was de tot nu toe laatste coureur bij de Scuderia die een in 2007 een wereldkampioenschap won in dienst van de Italianen. Räikkönen geeft eerlijk toe dat hij had gehoopt dat Ferrari al eerder een volgende kampioen zou vinden, maar ziet dit seizoen ‘bemoedigde tekenen’ bij de Scuderia.

Kimi Räikkönen was in 2007 de voorlopig laatste coureur die in dienst van Ferrari een wereldkampioenschap won. De Fin reed tussen 2007 en 2009 voor het Italiaanse team. Na een uitstapje naar het rallyracen, kwam hij tussen 2014 en 2018 terug bij de Scuderia. Onder meer Sebastian Vettel, Charles Leclerc en Lewis Hamilton volgden Räikkönen op bij Ferrari, maar dat leverde de Italianen tot nu toe nog niet de gedroomde volgende titel op.

‘Bemoedigende tekenen’

Tegenover het Italiaanse Quotidiano Nazionale gaf Räikkönen recentelijk toe dat hij had gehoopt dat Ferrari al eerder weer een volgende kampioen zou vinden na zijn vertrek. “Toen ik eind 2018 de Scuderia verliet, hoopte ik dat het team snel een opvolger zou vinden die mijn prestaties in de kampioenschapsgeschiedenis zou evenaren”, vertelt de oud-F1-coureur. “Dat is nog steeds niet gebeurd, maar van een afstand zie ik bemoedigende tekenen.”

Na een lastig debuutjaar van Lewis Hamilton in 2025 lijkt de Brit het tij te hebben gekeerd bij de Scuderia. De zevenvoudig wereldkampioen pakte al twee podiumplaatsen dit jaar, met als beste resultaat een tweede plek in Canada. De twee Ferrari-coureurs staan bovendien achter Andrea Kimi Antonelli en George Russell op plek drie en vier in het huidige coureurskampioenschap.

