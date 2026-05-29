Max Verstappen heeft een volgende etmaalrace aan zijn wensenlijstje toegevoegd. Na zijn avonturen op de 24 Uur van de Nürburgring smaakt het GT-racen voor de Nederlander naar meer. Naast revanche op de Nordschleife droomt Verstappen er ook van om ooit eens mee te doen aan de 24 Uur van Daytona, zo onthult hij: ‘Het is op dit moment echter nog geen concreet idee’.

Max Verstappen deed afgelopen mei voor de eerste keer mee aan de 24 Uur van de Nürburgring. De Nederlander lag met zijn team in de #3 Mercedes-AMG GT3 ook lange op koers voor de overwinning, tot een probleem met de aandrijfas in de slotfase roet in het eten gooide. Verstappen onthulde eerder al zeker nog terug te keren naar de Nürburgring, ‘Ik wil die race nog zeker winnen’, maar heeft ook andere GT-ambities.

Zo wil hij ook ooit een keer meedoen aan de 24 uur van Daytona. Al ziet hij dit nog niet voor 2027 gebeuren. “Als ik dat zou willen doen, zou ik mijn hele trainingsprogramma daarop moeten aanpassen,” vertelt hij aan De Telegraaf. “Normaal gesproken begin ik in januari met de voorbereiding op het nieuwe F1-seizoen. Dat zou ik dan moeten aanpassen. En ik zal het ook met mijn gezin moeten bespreken.”

‘Nog geen concreet idee’

De Nederlander bevestigde daarom dat deelname aan Daytona nog steeds een ambitie is en geen vaststaand doel. De Amerikaanse etmaalrace vindt ieder jaar in januari plaats. “Het is op dit moment een idee, maar nog niet concreet”, vervolgt Verstappen. “Ik heb nog genoeg tijd om erover na te denken. Maar ik zou het heel graag doen. En dan weer in een GT3-auto, denk ik, niet in de snelste GTP-klasse.”

