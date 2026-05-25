Lewis Hamilton en Max Verstappen vochten in de slotfase van de GP van Canada een verhit duel uit om de tweede plaats. De Engelsman was zijn oude rivaal al gepasseerd, maar wist niet weg te rijden bij de Nederlander, die hem tot aan de finishlijn bleef opjagen. Na afloop waren beide coureurs – ooit gezworen rivalen – enthousiast over het onderlinge gevecht. Hamilton sprak daarbij opvallend lovend over Verstappen.

“Het is fantastisch om een andere wereldkampioen in te halen”, zei Hamilton na afloop tegenover de media. De tweede plaats betekende zijn beste resultaat ooit namens Ferrari, al bedroeg het verschil uiteindelijk slechts een halve seconde. “Weet je hoe constant en snel die gast (Verstappen, red.) is?”, lachte de zevenvoudig wereldkampioen. “Hij is de snelste die er is. Dus ja, het voelde geweldig om met hem te vechten. Daarbij was het niet bepaald makkelijk om in te halen.”

Later werd Verstappen in de officiële FIA-persconferentie ook gevraagd naar het duel. “Het was geweldig, ik heb er enorm van genoten”, zei hij. “In de laatste ronden probeerde ik hem (Hamilton, red.) nog een keer in te halen – we gingen allebei vol gas. Dat was echt heel erg goed.” De 41-jarige Brit benadrukte opnieuw dat ook hij had genoten. “Het is altijd geweldig om met een van de grootste racers ooit te vechten”, complimenteerde hij de Nederlander.

