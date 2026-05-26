Ferrari-teambaas Fred Vasseur geeft toe dat de Scuderia op voorhand rekende op schade beperken in Montreal. In plaats daarvan sloot het team het raceweekend af met een verrassend sterk resultaat: een tweede plaats voor Lewis Hamilton en een vierde plek voor Charles Leclerc. Onverwacht, zo bevestigde Vasseur, die de blik nu richt op de unieke uitdagingen van Monaco en nieuwe upgrades in Spanje.

Toegegeven, Ferrari profiteerde in Canada ook van de uitvalbeurten van topcoureurs als George Russell en Lando Norris. Bovendien eindigde ook Oscar Piastri, door een strategische fout van McLaren, buiten de top tien. Toch deed dat niets af aan het sterke optreden van Hamilton, die ondanks de beperkingen van de SF-26 bleef vechten en in de slotfase ook Max Verstappen onder druk zette. In gesprek met Sky Sports toonde Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur zich dan ook positief verrast over het verloop van het weekend.

“Eerlijk gezegd hadden we niet verwacht hier in Montreal zo’n sterke positie te hebben”, gaf hij toe. “Mercedes en McLaren hadden grote upgrades meegenomen en we verwachtten het wat moeilijker te hebben. Maar vanaf de eerste dag was ons tempo beter dan verwacht, en zelfs in de kwalificatie streed Lewis Hamilton in zowel Q2 als Q3 mee voor de tweede plaats, wat een heel positief signaal is. Over het algemeen was het tempo goed. Uiteindelijk kreeg hij zelfs de kans om Max (Verstappen, red.) te achtervolgen – hij pushte als een gek en rekende hem uiteindelijk in.”

Blik op Monaco en Spanje

Voor Leclerc verliep het weekend daarentegen een stuk stroever. Hij kwam met minder vertrouwen aan in Canada en worstelde opnieuw met de auto. “Leclerc had weinig zelfvertrouwen, omdat hij hier in voorgaande jaren ook al moeite had”, lichtte Vasseur toe. “Hij kreeg niet het juiste gevoel in de auto; zelfs tijdens de race waren er twee of drie momenten waarop hij zich echt zorgen maakte. Dus het belangrijkste is dat hij de auto over de finish heeft gebracht en belangrijke punten heeft gescoord.”

LEES OOK: Charles Leclerc laakt ‘vreselijk’ weekend in Canada: ‘Moet gaan afkijken bij Hamilton’

Met het Canadese weekend achter de rug richt Ferrari zich op een belangrijk vervolg van het seizoen, met eerst Monaco en daarna Spanje op de kalender. Vooral het stratencircuit in het prinsdom biedt perspectief, terwijl in Barcelona mogelijk belangrijke updates worden geïntroduceerd met het oog op de ontwikkelingsstrijd. “Onze focus ligt nu op Monaco, een heel speciaal circuit waar een specifieke aanpak en een compleet andere voorbereiding nodig is”, besloot de Fransman. “Daarna gaan we naar Spanje. We werken in de fabriek extreem hard om de prestaties van de auto elk weekend te verbeteren, en we hopen dat Spanje een grote stap voorwaarts zal betekenen.”

NU ONLINE: 40 pagina’s Racespecial GP Canada: ons online magazine met actualiteit, reacties, analyse en interview!

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.