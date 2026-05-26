Charles Leclerc heeft de GP van Canada omschreven als het zwaarste weekend uit zijn F1-carrière. Ondanks een vierde plaats in de race kon de Ferrari-coureur nooit echt aansluiting vinden met de absolute top, terwijl hij gedurende het hele weekend worstelde met vertrouwen en balans in de SF-26. Waar teamgenoot Lewis Hamilton juist een van zijn sterkste weekenden in Ferrari-dienst beleefde, verkeerde Leclerc in het ongewisse.

De problemen begonnen al op vrijdag, toen Leclerc aangaf dat remproblemen zijn gevoel in de zware remzones van het Circuit Gilles Villeneuve flink aantastten. Hoewel een vijfde plaats in de sprintrace nog enige hoop bood op herstel, zakte hij in de kwalificatie terug naar de achtste plek, op vier tienden van polesitter George Russell. In de hoofdrace was het een kwestie van overleven, waarbij Leclerc vooral profiteerde van incidenten voor hem om uiteindelijk als vierde te eindigen.

‘Vreselijk weekend’

“Het was een vreselijk, vreselijk weekend”, vatte Leclerc de Canadese etappe na afloop samen. “Ik had al gezegd dat dit waarschijnlijk het moeilijkste weekend in mijn F1-carrière was. Ik heb de race nu gereden en ik kan met zekerheid zeggen dat het het moeilijkste weekend in mijn F1-carrière is”, lachte hij pijnlijk. “Ik kreeg de banden nooit goed afgesteld, maar dat heeft natuurlijk niets met de auto te maken. Lewis (Hamilton, red.) heeft immers fantastisch werk geleverd – ik wil hem dan ook feliciteren. Zelf had ik het gewoon moeilijk, ik had nul gevoel in de auto.”

“Het enige positieve aan zo’n weekend is dat ik over dezelfde auto beschik als Lewis”, voegde hij eraan toe. “Kijken wat hij dit weekend anders heeft gedaan, kan mogelijk verklaren waarom ik het zo moeilijk had. In de eerste helft van de race was ik gewoon té langzaam.” Hamilton daarentegen reed een sterk weekend en pakte de tweede plaats, zijn beste resultaat ooit in Ferrari-kleuren. “Ik denk dat hij uitzonderlijk goed heeft gepresteerd”, reageerde Leclerc desgevraagd. “Aan mijn kant is er nog veel meer te verbeteren, in ieder geval om op een dag als deze het niveau van Lewis te bereiken. Ik ga de data analyseren, zoals ik dat vaker heb gedaan na een uitdagende race.”

