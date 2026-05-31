Kimi Räikkönen heeft gereageerd op het succes van naamgenoot Kimi Antonelli. De jonge Italiaan won de laatste vier Grands Prix op rij en heeft – mede dankzij de uitvalbeurt van George Russell in Canada – een indrukwekkende voorsprong opgebouwd in het wereldkampioenschap. De Fin is ervan overtuigd dat Antonelli de titel uiteindelijk naar zich toe kan trekken, al blijft Max Verstappen voor hem het grootste ‘fenomeen’ in de koningsklasse.

“Natuurlijk volg ik Antonelli’s prestaties met veel sympathie”, aldus Räikkönen tegenover het Italiaanse Quotidiano Nazionale. “Het amuseert me dat hij mijn naam deelt, hoewel ik me realiseer dat het puur toeval is. Hij is in ieder geval erg goed.” Antonelli – voluit Andrea Kimi Antonelli – heeft meermaals moeten bevestigen dat hij niet is vernoemd naar The Iceman, ondanks dat Räikkönen in Italië wordt geroemd om zijn wereldkampioenschap met Ferrari.

Räikkönen nam na 2021 afscheid van de Formule 1 na een laatste stint bij het toenmalige Alfa Romeo. De inmiddels 46-jarige Fin won 21 Grands Prix en is met zijn titel uit 2007 nog altijd de laatste Ferrari-kampioen. Tegenwoordig focust hij zich vooral op het ondersteunen van de kartcarrière van zijn zoon Robin. De Italiaanse interviewer grapte dat het een coureur wellicht ten goede komt om Kimi te heten. “In de Formule 1 win je natuurlijk geen vier Grands Prix op rij zonder speciaal talent”, gaf Räikkönen toe. “Antonelli’s prestaties zijn indrukwekkend. Natuurlijk is de juiste auto cruciaal, maar dat is altijd zo geweest, in elk tijdperk.”

Niet in de voetsporen van Piastri

Toen hem werd gevraagd of Antonelli dit jaar de titel kan winnen, aarzelde Räikkönen geen moment. “Ja, en daar gelooft hij zelf ook in. Je kunt het zien aan de manier waarop hij de races benadert en de mentaliteit die hij laat zien. Antonelli zal zijn focus niet verliezen; hij toont nu al zoveel volwassenheid. Hij moet alleen voorkomen dat hij in de voetsporen treedt van Piastri in 2025. Op een gegeven moment leek hij de titel al op zak te hebben, maar bezweek hij onder de druk. Maar ik denk niet dat Antonelli in diezelfde val zal trappen.”

Toch is het altijd baas boven baas. Ondanks de huidige vorm van Antonelli blijft Max Verstappen voor Räikkönen de grootste uitblinker in de Formule 1. “Max is een fenomeen”, bevestigde de Fin desgevraagd. “Ik zag hem doorbreken in de Formule 1 tijdens mijn tweede periode bij Ferrari; hij won zijn eerste race in Spanje vlak voor mijn neus. Toen besefte ik al dat er een ster was geboren.”

