Ook McLaren-teambaas Andrea Stella spreekt zich uit over de voorgestelde regelwijzigingen voor het motorreglement van 2027. De FIA kondigde recentelijk aan dat er een principeakkoord was bereikt over het loslaten van de fifty-fifty-verdeling voor de krachtbron, maar de motorfabrikanten zijn het nog oneens over de timing van de invoering van deze reglementsaanpassing. Volgens Stella moet de FIA vooral het gesprek blijven voeren met de fabrikanten. Hij waarschuwt het bestuursorgaan dan ook om niet de wijzigingen af te dwingen ‘vanuit veiligheidsoverwegingen’.

Begin mei kondigde de FIA aan dat er een principeakkoord was bereikt om de verdeling van het motorvermogen aan te passen van 50/50 tussen de verbrandingsmotor en elektrische energie naar 60/40. Om echter de volgende stap te zetten naar deze reglementsaanpassingen voor 2027 moeten alle motorfabrikanten wel instemmen. Audi en Ferrari zouden voor het volgende seizoen echter de verandering nog niet willen doorvoeren, waardoor de regelwijzigingen op de tocht staan.

McLaren-teambaas Andrea Stella waarschuwt de FIA niet alsnog de regelwijzigingen in de naam van de veiligheid geforceerd door te voeren. “Ik denk dat er enkele veiligheidsvoordelen zijn aan de voorgestelde regelwijzigingen”, vertelde Stella aan de media in Canada. “Aangezien de veranderingen wel degelijk raken aan het veiligheidsaspect van de overgang naar de 60/40-oplossing voor de krachtbron.”

Verder dan alleen de veiligheid

Toch hebben de regelwijzigingen volgens Stella niet alleen invloed op de veiligheid. “Sommige aspecten die moeten worden aangepakt, hebben echter ook te maken met de prestaties, met het racen en het besturen van de auto’s, en ervoor zorgen dat coureurs de opwinding van het rijden voelen”, vervolgt de teambaas. “Er zijn dus implicaties die verder gaan dan veiligheid, en uiteindelijk is dit de reden waarom de bemiddeling van de F1 en de FIA cruciaal zal zijn, net als het gesprek met de motorfabrikanten.”

“Ik ben niet in de positie om te zeggen of er sprake is van dat dit alleen wordt afgedwongen vanuit veiligheidsoverwegingen”, aldus Stella. “Ik denk dat dit deel uitmaakt van een breder gesprek, en het zou niet correct zijn als ik zou zeggen: ‘Ja, dat is het geval’, omdat het misschien niet klopt.”

