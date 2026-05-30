Regerend Formule 2-kampioen Leonardo Fornaroli heeft opnieuw een Formule 1-test mogen afwerken in dienst van McLaren. De jonge Italiaan, die na zijn titel in de opstapklasse geen zitje in de Formule 1 wist te bemachtigen, werd door het team uit Woking opgenomen als reservecoureur en maakt daar deel uit van een gedeelde rol met IndyCar-coureur Pato O’Ward. Inmiddels heeft hij al veel kilometers gemaakt in de MCL60 uit 2023.

McLaren heeft de 21-jarige Italiaan een uitgebreid testprogramma gegeven; in maart werkte hij 112 ronden af in Barcelona en vorige maand volgden nog eens 68 ronden op Silverstone. Deze week werd het programma voortgezet op het Circuit of the Americas in Austin, waar hij woensdag en donderdag in totaal 77 ronden reed op het Texaanse asfalt. Het circuit kende wisselende omstandigheden, waardoor Fornaroli verschillende gripniveaus kon ervaren. “Het trainingsprogramma bestond uit een mix van lange en korte runs, startprocedures en het oefenen van de formatierondes”, aldus McLaren in een officiële verklaring.

Stijgende lijn

Voor Fornaroli was het bovendien een bijzonder moment, omdat hij nog nooit eerder op COTA had gereden. “Het is altijd geweldig om in een F1-auto te rijden”, reageerde hij. “Ik ben McLaren dankbaar dat ze me opnieuw de kans geven om achter het stuur van de MCL60 te kruipen.” De Italiaan benadrukte dat hij steeds meer vertrouwen krijgt in zowel de auto als de samenwerking met het team en het ontwikkelingsprogramma.

“Ik voel me steeds meer op mijn gemak met de auto en ook met het team”, bevestigde hij. “Het trainingsprogramma was een stap vooruit ten opzichte van mijn laatste test in Silverstone. We hebben een aantal oefenstarts gedaan, waardoor ik een beter beeld krijg van wat er nodig is om een F1-auto te besturen tijdens een sessie. Iedereen in het ontwikkelingsprogramma blijft me steunen en uitdagen met deze tests, zodat ik mijn ontwikkeling kan voortzetten.” Ook kijkt hij al vooruit naar de volgende stap in zijn leerproces. “Dit was de eerste keer dat ik op COTA heb gereden. Ik heb er echt van genoten en ik kijk nu al uit naar mijn volgende kans in een F1-auto. Tot die tijd zal ik het F1-team in de simulator ondersteunen voor de GP van Monaco.”

