McLaren staat open voor het bouwen van de eigen motoren in de toekomst. Dat bevestigt CEO Zak Brown nu dat de discussie over aanpassingen aan toekomstige motorreglementen weer is opgelaaid. McLaren is in principe nog tot en met 2030 klantenteam van Mercedes. De Amerikaanse CEO stelt wel gelijk een belangrijke eis: ‘Als het financieel haalbaar is’.

McLaren-CEO Zak Brown stuurde eerder deze maand nog een brief naar FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem met de oproep om zusterteams in de F1 aan banden te gaan leggen. De McLaren-CEO uitte al meermaals zijn ongenoegen over zogenoemde ‘A/B-teams’ in de koningsklasse en nam met zijn brief een volgende stap.

Maar wie kaatst, kan de bal verwachten. Red Bull-teambaas Laurent Mekies wees er namelijk op dat het afnemen van motoren ook een vorm van samenwerking is in de Formule 1. McLaren is tot en met 2030 nog klantenteam van motorleverancier Mercedes.

McLaren als fabrieksteam?

Nu dat de discussie over het toekomstige motorreglement weer is opgelaaid – FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem bevestigde eerder al de terugkeer van de V8-motoren in 2030 of 2031 – staat Brown ook open voor het idee om als McLaren zelf de motoren te gaan ontwikkelen. “Ik denk dat als er een motorconcept zou zijn dat financieel haalbaar is, we dat en de technologie zeker zouden overwegen,” zei de CEO tijdens een bezoek aan de Indy 500.

“Dat gezegd hebbende, zijn we ontzettend tevreden over Mercedes”, voegde hij er wel meteen aan toe. “Dus ja, als er iets aan ons wordt voorgelegd dat in de eerste plaats financieel zinvol is, dan zullen we het zeker bekijken.”

