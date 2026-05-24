Red Bull-teambaas Laurent Mekies heeft gereageerd op de zorgen van McLaren-CEO Zak Brown over zusterteams. De Amerikaanse CEO schreef onlangs een brief aan FIA-voorzitter Mohammend Ben Sulayem waarin hij plannen aandroeg om afscheid te nemen van teamallianties in de Formule 1. Mekies zegt nu dat Red Bull bereid is om zulke plannen te steunen, maar noemt ook meteen dat teams in de pitstraat op meerdere manieren kunnen samenwerken, inclusief de levering van motoren.

Zak Brown stuurde recent een brief naar FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem om zijn zorgen over teamallianties in de F1 te uiten. De McLaren-CEO uitte al eerder zijn ongenoegen over zusterteams in de Formule 1. Brown richtte zijn pijlen daarbij op zowel Red Bull en Racing Bulls als de interesse van Mercedes in Alpine-aandelen. In de brief riep de Amerikaan op om toekomstige zusterteams te verbieden en geleidelijk ook bestaande structuren af te bouwen.

LEES OOK: F1-exit Verstappen dreigt alsnog: ‘Zonder aanpassing wordt het een lang jaar, dat wil ik niet’

Red Bull-teambaas Laurent Mekies – wiens overstap van Racing Bulls naar Red Bull ook werd aangehaald door Brown in de brief – zegt dat zijn renstal bereid is om verdere stappen te ondernemen om zo de zorgen weg te nemen. “We willen allemaal dat elf teams onafhankelijk van elkaar op de baan racen. We hebben als sport de afgelopen weken, maanden en jaren veel stappen gezet om steeds meer onafhankelijkheid van elk team te waarborgen”, vertelt Mekies aan de in Montreal aanwezige media.

“Als aandeelhouders, of dat nu een ander team is of iemand anders, vinden dat er meer stappen nodig zijn om ervoor te zorgen dat elf teams onafhankelijk van elkaar racen, dan zouden wij dat steunen”, vervolgt de Fransman. “Wij denken niet dat het een kwestie is van kern-eigenaarschap of strategische levering. Er zijn heel veel verschillende manieren waarop teams in de pitstraat samenwerken: levering van motoren, levering van versnellingsbakken, levering van ophanging, gedeeltelijk eigenaarschap, volledig eigenaarschap.” McLaren neemt als klantenteam momenteel motoren af van Mercedes.

Racing Bulls

Ook Racing Bulls-teambaas Alan Permane spreekt zich uit over de kwestie. Volgens de Brit doen beide Red Bull-teams er alles aan om alle geldende reglementen voor zusterteams streng na te leven. “Onze relatie met Red Bull Racing is echt een klant-leverancierrelatie”, aldus Permane. “We nemen bepaalde onderdelen van de ophanging van hen af. We nemen de versnellingsbak van hen af en verschillende andere componenten die volgens de technische reglementen zijn toegestaan. Die volgen we zeer strikt. Veel inspanning die in andere gebieden gestoken zou kunnen worden, gaat naar het zorgen dat we de reglementen naleven. Ik zie dan ook geen enkel probleem met de manier waarop we momenteel opereren.”

Lees hier alles over de GP Canada

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.