FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem steunt een rentree van Christian Horner in de Formule 1. De voormalig Red Bull-teambaas werd in 2025 ontslagen na een periode van sportief verval. Bovendien zorgde hij een jaar eerder voor controverse vanwege beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. Desondanks heeft Horner een indrukwekkende staat van dienst. Tijdens de voorbije GP van Groot-Brittannië werd hij voor het eerst weer in de paddock gespot.

Het leek erop dat Horner op uitnodiging van de FIA het Grand Prix-weekend bezocht. Na aankomst begaf hij zich direct naar het kantoor van Ben Sulayem in het FIA-motorhome. Later werd de Emirati, die eerder verklaarde dat de Formule 1 de oud-teambaas ‘mist’, gevraagd of hij nog steeds achter een comeback staat. “Ja, en hij (Horner, red.) komt hoe dan ook terug”, verzekerde hij tegenover de media. “Bij welk team kan ik niet zeggen. Dat moet hij zelf bepalen.”

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“Ik ben ervan overtuigd dat je, als je een team hebt, moet kijken naar wat iemand kan bijdragen, niet naar zijn persoonlijkheid. Wil je resultaten of niet?”, aldus Ben Sulayem. “Kijk naar zijn staat van dienst. Iedereen maakt fouten, maar hij heeft ook resultaten geboekt. De vraag is: wil je hem of niet? Natuurlijk kun je je misdragen en daardoor uit de gratie raken, maar uiteindelijk draait het om de prestaties. Als hij iemand doodrijdt of onder invloed van alcohol achter het stuur kruipt, is dat een heel ander verhaal. Dát is ernstig wangedrag. Ik had het slechts over bepaalde gedragingen.”

Controversieel karakter

Mogelijk doelt de FIA-voorzitter op het feit dat Horner zich door de jaren heen geregeld de woede van rivaliserende teambazen op de hals haalde. Zeker toen teambazen, mede dankzij de docuserie Drive to Survive, een steeds prominentere publieke rol kregen, zocht Horner regelmatig de confrontatie op. Plaagstootjes en moddergooien werden daarbij ook steeds breder uitgemeten in de media.

Horner stond sinds 2005 aan het roer van Red Bull en leidde het team naar acht rijderstitels en zes constructeurstitels. Vorig jaar werd hij echter kort na de Britse Grand Prix abrupt ontslagen. Volgens ingewijden werkt hij sindsdien hard aan een rentree bij een rivaliserend team. Via een minderheidsbelang lijkt Alpine vooralsnog de meest voor de hand liggende optie, al wordt Horner inmiddels ook gelinkt aan een toekomstig F1-project van de Chinese autogigant BYD.

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