De toekomst van Max Verstappen blijft onderwerp van gesprek in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen staat nog tot eind 2028 onder contract bij Red Bull, maar door aanhoudende speculaties over een mogelijke overstap naar McLaren of Mercedes heeft ook Jenson Button zich over de situatie uitgesproken. Volgens de oud-wereldkampioen moet Verstappen op dit punt ‘egoïstisch’ zijn en vooral kijken naar wat het beste is voor zijn eigen carrière.

Verstappen wordt al geruime tijd gelinkt aan Mercedes, maar inmiddels gonst het ook van de geruchten over een mogelijke deal met McLaren. Button begrijpt heel goed dat het management van de Nederlander de markt verkent. Ook hij sluit een voortijdig vertrek bij Red Bull niet uit. “Als zijn management niet rondvraagt, doen ze hun werk niet goed”, legde hij uit in een podcast van Sky Sports. “Ze móéten wel rondvragen wat de opties zijn”, vervolgde hij simpel. “Ik weet zeker dat er twee teams zijn waarin hij geïnteresseerd is. McLaren hoort daarbij, maar Mercedes blijft voor mij de belangrijkste kandidaat.”

Verstappen ‘eenzaam’ binnen Red Bull

Het feit dat de meeste topteams hun coureurs al hebben vastgelegd voor het komende seizoen, betekent volgens Button weinig voor de transfermarkt. “Alle coureurs hebben contracten, maar geld is vaak de drijfveer. Er is dus altijd wel een manier om een coureur ergens anders onder te brengen.” De Engelsman ziet bovendien steeds meer signalen dat Verstappen ‘gefrustreerder’ raakt over de huidige situatie bij Red Bull. “Hij doet zich vaak vrolijk voor, maar ik denk dat hij erg gefrustreerd is. Veel mensen met wie hij jarenlang heeft samengewerkt en kampioenschappen heeft gewonnen, zijn inmiddels vertrokken. Dat moet heel vreemd zijn; het zal soms best eenzaam voelen binnen dat team. Iedereen om hem heen is nieuw.”

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De afgelopen jaren namen meerdere Red Bull-sleutelfiguren afscheid, stuk voor stuk mensen die een belangrijk aandeel hadden in de ontwikkeling én het succes van Verstappen. Denk aan Christian Horner, Jonathan Wheatley en Helmut Marko. Ook hoofdingenieur Paul Monaghan zou binnenkort de overstap maken naar Cadillac, terwijl race-ingenieur Gianpiero Lambiase – de rechterhand van de viervoudig wereldkampioen – al een contract heeft getekend bij McLaren. “Ik denk dat Verstappen wel elders zal gaan kijken”, aldus Button. “Als ik zijn manager was, zou ik hem richting Mercedes sturen en naast Kimi (Antonelli, red.) of George (Russell, red.) zetteen. Op dit punt moet je wel. In zijn positie is het tijd om meedogenloos en egoïstisch te zijn. Hij is immers al zo ver in zijn carrière.”

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