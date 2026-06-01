De FIA gaat de topsnelheid van de Formule 1-auto’s bewust beperken tijdens de aankomende GP van Monaco. Met een aangepaste motormodus wil de organisatie voorkomen dat de huidige generatie auto’s te snel wordt voor de smalle straten van het prinsdom. Eerder maakte de FIA al bekend dat er geen zogenaamde Straight Mode-zones zijn, waardoor de coureurs niet over actieve aerodynamica beschikken.

De GP van Monaco onderscheidt zich door korte rechte stukken, krappe bochten en zware remzones, waardoor het circuit een totaal andere energiehuishouding kent dan de meeste andere banen. Waar teams normaal gesproken worstelen met het terugwinnen en verdelen van energie over lange rechte stukken, is dat in Monaco nauwelijks een probleem. Juist daardoor kan er in theorie langdurig maximaal vermogen beschikbaar zijn, waardoor de snelheden mogelijk té hoog oplopen.

Rev 1

Om dat risico te beperken heeft de FIA een specifieke motorinstelling voorgeschreven, bekend als ‘Rev 1’, die het maximale vermogen op de rechte stukken afknijpt. In deze modus begint de MGU-K al bij 200 km/u met het terugschakelen vanaf het maximale vermogen van 350 kW. Dat is een stuk eerder dan de standaard ‘Base’-modus, waarin die begrenzing pas vanaf 290 km/u begint.

LEES OOK: Primeur voor Monaco: FIA schrapt actieve aerodynamica voor race in prinsdom

Daarnaast wordt het batterijgebruik volledig stopgezet vanaf 300 km/u. Hoewel de inhaalmodus in Monaco wel actief blijft, wordt de vermogensafname minder abrupt doorgevoerd wanneer coureurs deze gebruiken. Daarbij geldt dat er nog 150 kW beschikbaar is vanaf 300 km/u, waarna het vermogen verder afbouwt tot nul bij 310 km/u.

Lees hier alles over de GP Monaco

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.