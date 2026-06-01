Carlos Sainz heeft zich er voorlopig bij neergelegd dat er niet veel verbeterd kan worden aan het huidige 2026-reglement. De Spanjaard is een van de voornaamste criticasters van de huidige F1-regels, maar denkt niet dat er dit seizoen nog veel reglementsaanpassingen doorgevoerd kunnen worden. Daarom vestigt hij zijn hoop op 2027: ‘Ik wil de FIA en FOM aansporen ook vooral de voorgestelde 2027-regelwijzigingen door te drukken’.

Carlos Sainz was – samen met onder meer Max Verstappen – een van de luidste criticasters van het 2026-reglement. De Spanjaard – tevens voorzitter van coureursvakbond de GPDA – riep al vroeg op tot verandering, maar lijkt ondertussen de handdoek in de ring te hebben geworpen. “Van mijn kant heb ik besloten om gewoon te stoppen met klagen, want het is duidelijk dat dit jaar niet ideaal is en nooit ideaal zal zijn”, vertelt Sainz na zijn negende finishplaats in Canada. “Maar ik heb veel hoop voor volgend jaar en hoeveel er kan veranderen.”

Zelfs met de invoering van regelwijzigingen afgelopen april laten de herziene regels nog veel te wensen over, zo stelt de Spanjaard. “Er is ruimte en er is marge om deze motor en deze regels te verbeteren met wat er voor volgend jaar wordt voorgesteld. Ik denk dat we er dit jaar niet veel meer aan kunnen doen.”

Strijd is nog niet voorbij

Toch geeft Sainz de strijd voor reglementswijzigingen voor het volgende seizoen nog niet op. Eerder kondigde de FIA aan dat er een principeakkoord is bereikt over het loslaten van de fifty-fifty-verdeling van de krachtbron voor 2027. “Ik denk dat ik de FIA en de FOM juist wilde aansporen om dit erdoor te drukken en zich hiervoor te blijven inzetten”, aldus Sainz. Motorfabrikanten Audi en Ferrari zijn namelijk tegen het plan om de motorreglementen al voor 2027 aan te passen.

“Want ik weet zeker dat als zij (de FIA en FOM, red.) zeggen ‘zo moet het zijn’, er geen andere keuze zal zijn dan het te doen”, vervolgt Sainz. “Natuurlijk moet iedereen het ermee eens zijn, maar tegelijkertijd, als het in het belang is van de sport en de show, ben ik er een groot voorstander van dat de bestuurders hier een zeer krachtige aanpak en houding in aannemen.”

