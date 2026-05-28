FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem heeft een voorstel ingediend om de termijnbeperkingen voor het FIA-voorzitterschap te schrappen. Mocht het voorstel door onder meer de leden van de FIA General Assembly worden aangenomen, dan kan de Emirati langer dan de momenteel toegestane drie termijnen als voorzitter aanblijven.

Mohammed Ben Sulayem werd afgelopen december herkozen als FIA-voorzitter. De Emirati, die eind 2021 Jean Todt opvolgde, is bezig met zijn tweede termijn van vier jaar. Onder het huidige reglement mag een persoon twee keer herkozen worden. Daar wil Ben Sulayem echter verandering inbrengen. De FIA-voorzitter heeft daarom een voorstel ingediend om de limiet op het aantal termijnen te schrappen.

Voorstel

Het plan om de FIA-statuten aan te passen op het aantal termijnen dat iemand als voorzitter mag dienen, wordt bij de FIA General Assembly van volgende maand besproken. “Er is een voorstel ingediend om binnen alle FIA-organen een uniforme aanpak voor de ambtstermijnen vast te stellen, vergelijkbaar met wat momenteel geldt voor de wereldraden en de senaat”, verklaarde een woordvoerder van de FIA. “Het voorstel moet nog worden goedgekeurd door de wereldraden en de Algemene Vergadering. De FIA-organen behouden de volledige bevoegdheid om hun functionarissen op democratische wijze te kiezen.”

De limiet van drie termijnen voor een FIA-voorzitter werd ingesteld door Ben Sulayems voorganger Jean Todt. De Fransman was op zijn beurt de opvolger van Max Mosley, die vanaf 1993 tot en met 2009, na een geschil met de teams, als FIA-voorzitter diende.

