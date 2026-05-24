McLaren-teambaas Andrea Stella schaart zich achter Max Verstappen in de discussie over de toekomst van de F1-motoren. De Italiaan steunt de voorgestelde wijziging van de vermogensverdeling naar 60 procent verbrandingsmotor en 40 procent elektrisch vermogen, ondanks toenemende weerstand vanuit verschillende fabrikanten. Volgens Stella is het in het belang van de sport dat deze aanpassingen definitief worden doorgevoerd.

Na de GP van Miami kondigde de FIA een principeakkoord aan met de motorleveranciers over wijzigingen aan de nieuwe generatie motoren. Vanaf 2027 zou de sport willen overstappen op een 60/40-verhouding. Toch staat dat plan inmiddels onder druk. Enkele fabrikanten, naar verluidt Ferrari en Audi, willen de aanpassing pas in 2028 laten ingaan. Voor Max Verstappen – die vanaf het eerste moment kritisch is geweest op verdere elektrificatie – reden om zijn toekomst in de sport opnieuw te heroverwegen. “Ik kan je zeggen: als het zo blijft als het nu is… dan moeten we nog maar zien”, reageerde hij deze week veelzeggend.

Noodzakelijk

Andrea Stella begrijpt die zorgen volledig en benadrukt dat veranderingen essentieel zijn om de toekomst van de sport veilig te stellen. “Naar mijn mening is een wijziging noodzakelijk, ook al moeten we nog wennen aan deze generatie Formule 1-auto’s en hebben eerdere aanpassingen al vooruitgang gebracht”, zei hij tegenover de media in Montreal. De Italiaan beseft dat ‘aanpassingen aan de hardware complex zijn’, maar ziet tegelijkertijd dat ze de sport en alle betrokken partijen uiteindelijk ten goede zullen komen.

“Het voorstel van de FIA omvat een zeer belangrijk pakket dat de Formule 1 beter zal maken”, benadrukte de McLaren-teambaas. “Dat algemene belang zou zwaarder moeten wegen dan individuele belangen. Want als we de kwaliteit van de sport én de commerciële waarde van de Formule 1 niet beschermen, verliest uiteindelijk iedereen.” Stella hoopt daarom dat de gesprekken tussen FIA, FOM en de fabrikanten alsnog tot een akkoord leiden. “Ik hoop dat de lopende gesprekken uiteindelijk tot een succesvolle oplossing zullen leiden”, besloot hij. “Met het voorstel van de FIA kunnen we een aantal beperkingen van de huidige formule al wegnemen. We hebben nu de mogelijkheid om dat vanaf 2027 te doen.”

