De FIA, Formule 1 en de teams hebben na intensief overleg overeenstemming bereikt over een aantal regelwijzigingen die per direct, bij de eerstvolgende Grand Prix in Miami, al ingaan. De FIA heeft dat in een statement laten weten. De World Motorsport Council (WMSC) moet nog wel akkoord gaan, maar in beginsel is dat een formaliteit.

De wijzigingen zijn een direct gevolg van de massale kritiek van rijders en fans op de uitwerking van de nieuwe technische regels naar aanleiding van de eerste drie races van het seizoen. Max Verstappen was één van de voornaamste criticasters. Hij noemde de Formule 1 nieuwe stijl ‘Formule E op steroïden’ en onecht. Verstappen kreeg bijval van bijna alle collega’s op de grid. Vooral dat men meer bezig moest zijn met energiebeheer dan met het pure racen was fans en coureurs een doorn in het oog.

De veranderingen zijn op korte termijn door te voeren. Meer ingrijpende veranderingen vergen meer tijd. Ook daarover is achter de schermen echter wel gesproken.

Hieronder een overzicht van de veranderingen per onderdeel, die dus per direct (GP Miami) al ingaan.

Kwalificatie

Aanpassingen aan de parameters voor energiemanagement, waaronder een verlaging van de maximaal toegestane regeneratie van 8MJ naar 7MJ, gericht op het verminderen van overmatig terugwinnen van energie en het stimuleren van meer consistent vol gas rijden. Deze wijziging streeft naar een maximale superclipping van 2-4 seconden.

Het piekvermogen van superclipping is verhoogd naar 350 kW (voorheen 250 kW), waardoor de tijd die nodig is voor opladen verder afneemt en de werklast voor de coureur op het gebied van energiemanagement wordt verminderd. Dit zal ook worden toegepast in raceomstandigheden. Het aantal evenementen waar alternatieve, lagere energielimieten van toepassing kunnen zijn, is verhoogd van 8 naar 12 races, wat een grotere aanpassing aan de circuitkarakteristieken mogelijk maakt.

Race

Het maximale vermogen dat beschikbaar is via de boost in raceomstandigheden is nu begrensd op +150 kW (of het huidige vermogensniveau van de auto bij activering indien dit hoger is), om plotselinge snelheidsverschillen te beperken.

De inzet van de MGU-K wordt gehandhaafd op 350 kW in cruciale acceleratiezones (van het uitkomen van de bocht tot het rempunt, inclusief inhaalzones), maar zal worden beperkt tot 250 kW in andere delen van de ronde. Deze maatregelen zijn ontworpen om extreme snelheidsverschillen te verminderen, terwijl inhaalmogelijkheden en algemene prestatiekenmerken behouden blijven.

Racestarts

Er is een nieuw systeem voor de detectie van starts met weinig vermogen ontwikkeld, dat in staat is om auto’s met een abnormaal lage acceleratie kort na het loslaten van de koppeling te identificeren. In dergelijke gevallen wordt een automatische MGU-K-inzet geactiveerd om een minimaal acceleratieniveau te garanderen en risico’s te beperken, zonder een sportief voordeel te introduceren.

Er wordt een bijbehorend visueel waarschuwingssysteem geïntroduceerd, waarbij knipperlichten (achteraan en op de zijkant) op de betreffende auto’s worden geactiveerd om achteropkomende coureurs te waarschuwen. Er is ook een reset van de energieteller aan het begin van de formatieronde geïmplementeerd om een eerder vastgestelde inconsistentie in het systeem te corrigeren.

Natte omstandigheden

De temperaturen van de bandenwarmers voor intermediates zijn verhoogd naar aanleiding van feedback van coureurs, om de initiële grip en bandenprestaties in natte omstandigheden te verbeteren. De maximale ERS-inzet wordt verlaagd, waardoor het koppel wordt beperkt en de controle over de auto in omstandigheden met weinig grip wordt verbeterd.

De achterlichtsystemen zijn vereenvoudigd, met duidelijkere en consistentere visuele signalen om de zichtbaarheid en reactietijd voor achteropkomende coureurs bij slechte omstandigheden te verbeteren.

