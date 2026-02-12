Max Verstappen is niet te spreken over de gloednieuwe Formule 1-auto’s. De Nederlander reed – net als zijn collega’s in de koningsklasse – deze week de eerste testkilometers in Bahrein, waar hij op de eerste testdag zelfs de meeste kilometers maakte van iedere coureur. Toch deed dat niks voor zijn eerste indruk van de bolides ontwikkeld onder de nieuwe regels: ‘Dit is Formule 1-onwaardig’.

Max Verstappen moest op de donderdag in Bahrein de RB22 aan teamgenoot Isack Hadjar laten, maar stond op het Bahrain International Circuit wel de aanwezige pers te woord. Uiteraard ging het over de gloednieuwe Formule 1-auto, waarin Verstappen een dag eerder nog de meeste rondes van de dag – 135 – had gereden. De Nederlander was echter niet mals in zijn kritiek.

“Dit is Formule 1-onwaardig”, zei de viervoudig wereldkampioen. “Ik pas me als rijder altijd aan, maar wij als coureurs zijn nu alleen maar bezig met sparen en managen. Het slaat nergens op. In bepaalde bochten moet je nu extreem langzaam gaan om energie terug te winnen. Ja sorry, maar dat hoort thuis in de Formule E. Formule 1 moet staan voor zo hard mogelijk rijden, en dat doen we nu niet. Het is een soort Formule E op steroïden.”

‘Helpt niet om nog lang door te willen gaan’

Toch kan Verstappen wel met de auto’s omgaan. “Ik ben overtuigd van mijn eigen kwaliteiten”, vervolgt de Red Bull-coureur. “Maar daar gaat het me verder ook niet om. Ik vind het totaal niet leuk om in deze auto’s te rijden. Er zullen een paar mensen niet blij zijn met deze uitspraken, maar dat maakt me niet uit. Ik heb de regels niet gemaakt.” De wereldkampioen – die nog tot en met 2028 een contract heeft bij Red Bull – twijfelt zelfs even openlijk over zijn Formule 1-toekomst. “Als je alles al hebt gewonnen, dan hoeft dat eigenlijk niet meer. Er zijn nog heel veel andere leuke dingen die ik kan doen en ga doen. Dit helpt niet mee om nog heel lang door te willen gaan.”

De Nederlandse fans van de viervoudig wereldkampioen hoeven zich echter geen zorgen te maken. “Welnee joh, dan race ik toch gewoon ergens anders. We kunnen daar vast ook wel een barbecue houden en een leuke feesttent opzetten.”

