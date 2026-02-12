Ook de tweede testdag in Bahrein zit er alweer op! Red Bull kon na het missen van de ochtendsessie door een hydraulisch lek alsnog kostbare testkilometers rijden tijdens de sessie in de middaguren. Isack Hadjar was zo uiteindelijk goed voor 87 rondes. Helaas voor de Fransman heeft hij in tegenstelling tot veel van zijn Formule 1-collega’s de honderd gereden rondes niet gehaald. Deze eer ging wel onder meer naar Lando Norris – met 149 ook de coureur met de meest gereden kilometers op zijn naam – en Charles Leclerc. De Monegask had tevens de snelste tijd van de dag in handen.

De middagsessie van de donderdag in Bahrein begon rustig. Haas-coureur Oliver Bearman opende het bal, op de voet gevolgd door Isack Hadjar. Dat laatste was broodnodig voor het team van Red Bull, dat door een hydraulische lek de Franse coureur in de ochtend maar één ronde kon laten rijden. Ook Arvid Lindblad – die het stuur overnam van teamgenoot Liam Lawson –, Pierre Gasly, Lando Norris en Fernando Alonso waren in het eerste uur meteen op het circuit te vinden.

Bij het ingaan van het tweede uur in de middagsessie was het moment eindelijk daar voor Mercedes: George Russell kwam de baan op. De Brit kon vier rondes rijden, nadat de W17 zes uur lang in de garage heeft gestaan. Na een korte terugkeer naar de garage kwam de Mercedes-coureur weer de baan op, en werd het al gauw vergezeld door tien van de elf teams. Eerder dit voorseizoen was het nog niet zo druk op het Bahrain International Circuit. Russell reed ondertussen de op twee na snelste tijd van de dag: 1:36.458. De Brit is daarbij wel twee seconden langzamer dan de snelste tijd van Charles Leclerc uit de ochtendsessie.

Rode vlaggen en race-actie

Waar de ochtendsessie maar een keer door een rode vlag werd verstoord – Sergio Pérez kwam in de Cadillac tot stilstand in Bahrein, maar kon al gauw weer het circuit op – was het in de middagsessie twee keer raak. Wederom het team van Cadillac zorgde voor een stillegging van de sessie, doordat een paar onderdelen van de bolide op het circuit terecht waren gekomen. Valtteri Bottas reed op dat moment in de auto van de Amerikaanse renstal. Ook Pierre Gasly kwam niet veel later tot stilstand op het Bahrein International Circuit. De Fransman parkeerde zijn Alpine echter naast de baan in bocht 1, waardoor de sessie alweer gauw kon worden hervat.

Oliver Bearman werd zo de eerste coureur die meer dan honderd rondes reed op donderdag, op de voet gevolgd door Lando Norris. Ook Hadjar probeerde de gemiste tijd goed te maken, en reed uiteindelijk alsnog 87 rondes in de middagsessie. De Fransman kroop ook op de tijdenlijst omhoog, naar de vijfde plaats. De RB22 was in handen van Hadjar echter nog altijd 2,2 seconden langzamer dan de snelste tijd van de dag van Charles Leclerc.

De Monegask zorgde in het laatste uur voor de eerste race-actie op de baan, door zijn oud-teamgenoot Carlos Sainz in te halen. George Russell was ondertussen bezig met zijn W17 op het wegdek te houden door de aanhoudende windstoten op het Bahrain International Circuit. De Mercedes-coureur had bijna dubbele pech, want niet veel later moest Lando Norris na een lock-up Russell ontwijken in bocht tien. De snelste tijd van dag was ook na de vier uur van de middagsessie nog altijd in handen van Charles Leclerc, 1:34.273, terwijl Lando Norris de meeste rondes kon rijden. De McLaren-coureur reed maar liefst 149 keer over de start-finishlijn.

Coureur Tijd Aantal rondes Charles Leclerc 1:34.273 139 Lando Norris +0.511 149 OIiver Bearman +1.121 130 George Russell +1.193 54 Isack Hadjar +2.288 87 Gabriel Bortoleto +2.397 67 Pierre Gasly +2.450 97 Valtteri Bottas +2.551 67 Alexander Albon +2.956 62 Nico Hülkenberg +2.993 47 Arvid Lindblad +3.197 83 Carlos Sainz +3.319 69 Liam Lawson +3.744 50 Fernando Alonso +3.975 98 Sergio Pérez +4.380 42 Andrea Kimi Antonelli Geen tijd neergezet 3

