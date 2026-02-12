Hoe is de stand van zaken rondom de race-engineer van Lewis Hamilton? De Brit heeft in Bahrein Carlo Santi als nieuwe ingenieur aan de pitmuur, na het vertrek van Riccardo Adami. Volgens de zevenvoudig wereldkampioen is deze samenwerking echter maar tijdelijk. Hamilton begint naar eigen zeggen zo met een achterstand aan het 2026-seizoen: ‘Ik zal na een paar races weer moeten leren samenwerken met iemand anders’.

Ferrari maakte afgelopen januari al bekend dat Lewis Hamilton voor 2026 een nieuwe race-engineer krijgt. De Scuderia gaf Riccardo Adami – die over de boordradio geregeld in de clinch lag met de zevenvoudig wereldkampioen – een nieuwe functie binnen het Italiaanse team. Wie de permanente opvolger van Adami wordt, is ook tijdens de eerste testweek in Bahrein nog onduidelijk. Carlo Santi heeft voor de testweek op het Bahrain International Circuit de taken van race-engineer voor Hamilton overgenomen, maar de Brit waarschuwt dat dit waarschijnlijk een tijdelijke oplossing is.

Hamilton werd tijdens in Bahrein gevraagd door de aanwezige media naar de hele saga rondom zijn race-engineer. “Ten eerste was het een behoorlijk moeilijke beslissing om te nemen met Riccardo, en ik ben hem echt heel erg dankbaar voor alle inspanningen die hij vorig jaar heeft geleverd en voor zijn geduld – het was een moeilijk jaar voor ons allemaal”, bedankt de Ferrari-coureur zijn inmiddels oud-race-engineer. “Het is eigenlijk een vrij moeilijke periode, omdat de oplossing die ik momenteel heb niet voor de lange termijn is – het gaat maar om een paar races, en zo vroeg in het seizoen zal alles weer veranderen en zal ik moeten leren samenwerken met iemand anders.”

De zevenvoudig wereldkampioen begint het seizoen zo met een achterstand. “Dat is dus ook zeker nadelig voor mij”, vervolgt Hamilton. “Je wilt een seizoen beginnen met mensen die al meerdere seizoenen met jou hebben meegemaakt, die door dik en dun zijn gegaan. Dat kan ik niet. Maar het is de situatie waarmee ik te maken heb, en ik zal mijn best doen. Het team doet zijn uiterste best om het zo soepel mogelijk te laten verlopen.”

‘Lijkt veel op rallyrijden’

Ondertussen gaan de testdagen in Bahrein ook voor Hamilton door, en de Brit eindigde tijdens woensdagochtend nog de op drie na snelste tijd neer. De Brit sprak na de sessie over de gloednieuwe F1-bolides. “Er is veel minder downforce. De auto is korter, lichter en veel makkelijker op te vangen”, concludeerde Hamilton, die ook al een korte spin beleefde in de SF-26. “Het is best wel leuk, het lijkt veel op rallyrijden. Ik denk dat we momenteel langzamer zijn dan GP2, toch? Zo voelt het in ieder geval wel. Het is de laagste grip die ik in twintig jaar heb gevoeld. De auto gaat de bochten in als een GP2-auto.”

Volgens Hamilton voelde de gloednieuwe uitdager van Ferrari in Barcelona beter. “In Barcelona voelde het niet zo slecht. Maar hier in Bahrein is het veel winderiger, en ook veel heter. Daardoor is het harder om de juiste balans te vinden voor de auto. Ik denk dat iedereen daarmee worstelt.”

