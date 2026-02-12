De tweede testdag op het Bahrain International Circuit is alweer goed en wel onderweg. Red Bull maakte op de woensdag in Bahrein nog veel indruk door de vele gereden kilometers van Max Verstappen in de RB22, maar kampt een dag later met problemen aan de gloednieuwe bolide. De Oostenrijkers waren echter niet het enige team dat vooral op de donderdagochtend in de garage stond; ook Cadillac en Mercedes kampten met de nodige kinderziektes.

Om wederom klokslag acht uur Nederlandse tijd mochten de coureurs in Bahrein weer de baan op. Isack Hadjar – die vandaag het stuur van de RB22 overneemt van teamgenoot Max Verstappen – moest echter nog even wachten op zijn debuut in de Red Bull in Bahrein. Verschillende bronnen meldden dat het Oostenrijkse team met een hydraulische lek aan de bolide kampte. Red Bull legde zelf in een korte verklaring aan de aanwezige media uit dat er iets mis was gegaan met de opbouw: “We hebben alleen een routinematig probleem met de opbouw van de auto van gisteren en verwachten een vertraging van twee uur”.

Red Bull was niet het enige team dat in de ochtendsessie meteen op problemen stuitte. Ook de Cadillac – deze ochtend met Sergio Pérez achter het stuur – kwam na nog geen kwartier tot stilstand. De Mexicaan veroorzaakte zo de eerste vlag van de tweede testdag, vermoedelijk vanwege problemen met het gaspedaal. Er werd echter al gauw een oplossing gevonden door het Amerikaanse team, waardoor Pérez weer zijn weg kon vervolgen.

Ook problemen bij Mercedes

De kinderziektes bleven zich echter opstapelen bij de Formule 1-teams, want halverwege de ochtendsessie stond ook de W17 van Mercedes stil in de garage. De Zilverpijlen maakten eerder in Barcelona nog indruk met de betrouwbaarheid van hun 2026-uitdager – het team reed toen in totaal meer dan 500 rondes – maar op de tweede dag in Bahrein kon Kimi Antonelli maar 3 rondes rijden in de eerste twee uur.

Mede door de problemen bij Red Bull, Cadillac en Mercedes kon Alpine ondertussen flink door blijven rijden: na twee uur stond de teller voor Pierre Gasly op 38. De Fransman werd op de voet gevolgd door Charles Leclerc in de Ferrari, 34 rondes, en Lando Norris in de McLaren, 32. De Monegask had op dat moment ook de snelste tijd van de testweek tot nu toe in handen: 1.34,422, een ruime twee tienden sneller dan Norris op de woensdag in Bahrein.

Diezelfde Norris reed uiteindelijk in de ochtendsessie wel de meeste rondes, 64, op de voet gevolgd door Leclerc. De Monegask scherpte zijn snelle tijd nog aan naar 1:34.273, vijf tienden sneller dan de tijd van Norris. Al zeggen de tijden in deze fase van het voorseizoen nog niet zo heel veel. Kimi Antonelli kwam namens Mercedes niet meer het circuit op, terwijl Hadjar maar één ronde in de RB22 kon rijden.

Coureur Tijd Aantal rondes Charles Leclerc 1:34.273 62 Lando Norris +0.511 64 Pierre Gasly +2.450 61 Oliver Bearman +2.752 55 Alexander Albon +2.956 62 Nico Hülkenberg +2.993 47 Liam Lawson +3.744 50 Sergio Pérez +4.380 42 Fernando Alonso +4.687 55 Andrea Kimi Antonelli Geen tijd neergezet 3 Isack Hadjar Geen tijd neergezet 1

Uitslag van de ochtendsessie op donderdag

