Formule 1-CEO Stefano Domenicali neemt, in navolging van Toto Wolff, coureur Andrea Kimi Antonelli in bescherming. De verwachtingen vanuit thuisland Italië zijn hooggespannen voor de Italiaanse coureur, die recent drie Grands Prix op rij heeft gewonnen. Volgens Domenicali is het echter oneerlijk tegenover de jonge coureur om hem nu al met grootheden als Ayrton Senna en Max Verstappen te vergelijken: ‘Het is ook respectloos tegenover de legendes’.

Na zijn drie Grand Prix-zeges op rij zijn de verwachtingen voor Andrea Kimi Antonelli in thuisland Italië hooggespannen. De jonge Italiaan wordt steeds meer een ster in eigen land. Teambaas Toto Wolff heeft al maatregelen genomen om de Mercedes-coureur tegen de toenemende druk te beschermen. Landgenoot en Formule 1-CEO Stefano Domenicali is het met de Oostenrijkse teambaas eens dat Kimi Antonelli in bescherming moet worden genomen.

LEES OOK: Kimi Antonelli alvast gewaarschuwd voor GP Monaco: ‘Belangrijkste waar hij aan moet werken’

“Kimi moet niet worden vergeleken met de grootheden uit het verleden”, zegt Domenicali tegen de Italiaanse media. “Dat is oneerlijk tegenover hem en respectloos tegenover de legendes van de autosport. Ik heb ze allemaal gekend, van Senna tot Schumacher, van Räikkönen tot Alonso, tot aan Hamilton en Verstappen toe. Ze hebben allemaal een onuitwisbare stempel op de F1 gedrukt.”

Toch ziet de Italiaan ook het racetalent bij de jonge Mercedes-coureur. “Afgezien van zijn natuurlijke gevoel voor snelheid, valt het me bij Antonelli op hoe snel hij van zijn fouten leert”, vervolgt Domenicali. “En het is terecht dat zoveel Italianen hem met Sinner (nummer één tennisser van de wereld, red.) vergelijken, omdat ze de emoties herkennen die hij oproept.”

Stiekeme hoop op een titel

Hoewel Domenicali als Formule 1-CEO een neutrale houding aanneemt tegenover de autosport, geeft hij eerlijk toe stiekem wel op een titel voor landgenoot Kimi Antonelli te hopen. “Gezien mijn functie kan ik dat niet zeggen”, glimlacht de CEO. “Maar ik zeg het toch: als hij het wereldkampioenschap zou winnen, zou ik dolgelukkig zijn. We spreken hetzelfde dialect, hij zou mijn zoon kunnen zijn.”

Lees hier alles over de GP Canada

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.