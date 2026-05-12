Ralf Schumacher waarschuwt dat George Russell zichzelf meer moet laten zien. De Britse coureur verloor in de afgelopen drie races terrein op teamgenoot Kimi Antonelli. De jonge Italiaan heeft inmiddels een voorsprong van liefst twintig WK-punten opgebouwd. Volgens Schumacher krijgt Antonelli – inmiddels de duidelijke ‘nummer één’ binnen Mercedes – langzaam maar zeker de overhand, tenzij Russell eindelijk zijn masker laat vallen.

“Ik moet eerlijk zijn, Kimi Antonelli was George Russell in Miami compleet de baas”, aldus Schumacher in een uitzending van de Duitse tak van Sky Sports. “Zo simpel is het. De verschillen waren enorm, ook qua rondetijden.” Schumacher gelooft dat de machtsverhoudingen binnen Mercedes geleidelijk verschuiven, en wel in het voordeel van Antonelli. “Voor Toto Wolff is de situatie perfect, want hij heeft nu zijn nummer één-coureur”, aldus de Duitser. “Iemand die kan strijden om het wereldkampioenschap, met daarnaast een Russell die belangrijke punten kan pakken.”

Russell krijgt het zwaar

“Binnen het team zal er ook het nodige veranderen”, lichtte Schumacher toe. “Ze zullen steeds meer naar Antonelli gaan luisteren. Bovendien heeft hij samen met zijn race-ingenieur overduidelijk veel invloed.” Peter ‘Bono’ Bonnington – die eerder Lewis Hamilton ondersteunde – is een belangrijke schakel binnen de Mercedes-garage en tegenwoordig de rechterhand van Antonelli. “Het zal interessant worden om te zien of Russell het tij nog kan keren”, aldus Schumacher. “Ik denk dat dat moeilijk voor hem wordt.”

“Hij is een fantastische F1-coureur en maakt met zijn ervaring nog altijd kans op de titel”, voegde de zesvoudig GP-winnaar eraan toe. “Maar je merkt dat het niet meer zo vanzelfsprekend gaat als voorheen en dat hij aan zichzelf begint te twijfelen. Zijn teamgenoot is momenteel sneller, terwijl Russell gespannen oogt.” Daarbij was Schumacher kritisch op de manier waarop Russell zich presenteert. “Ik vind hem niet authentiek”, zei hij. “Hij speelt een bepaald spel met zijn Engelse beleefdheid. Op dit moment werkt dat averechts, omdat hij niet volledig zichzelf is. Ik denk dat het hem goed zou doen om eens écht zijn mening te geven. Iedereen van buitenaf kan zien dat deze aanpak niet werkt.”

