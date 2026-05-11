Günther Steiner heeft genoeg gezien: na drie opeenvolgende overwinningen voor Kimi Antonelli voorspelt de voormalig Haas-teambaas dat de jonge Italiaan het wereldkampioenschap gaat winnen. Op voorhand gold Mercedes-teamgenoot George Russell als de grote favoriet, maar volgens Steiner zal de Brit zich tevreden moeten stellen met het vicekampioenschap: zolang Antonelli het hoofd koel houdt, maakt hij de beste kans.

Hoewel het seizoen nog pril is – door de onverwachte voorjaarsstop zijn er pas vier races verreden – heeft Steiner genoeg gezien om stevige uitspraken te doen over de titelstrijd. In The Red Flags-podcast wees hij op de sterke start van Antonelli, die met zeges in China, Japan én Miami de leiding in het kampioenschap heeft genomen en inmiddels twintig punten voorsprong heeft opgebouwd op Russell. De 19-jarige coureur profiteert weliswaar van een uiterst dominante auto, maar dat is volgens Steiner niet de enige reden voor zijn plotselinge succes.

Hoofd koel houden

“Het gaat niet alleen om de auto, maar ook om zijn teamgenoot, George Russell“, vertelde de excentrieke oud-teambaas. “Russell is een zeer goede coureur, die ik altijd hoog heb ingeschat. Ik verwachtte dan ook dat hij dit jaar het kampioenschap naar zich toe zou trekken. Maar het lijkt erop dat Kimi (Antonelli, red.) het langzaam van hem afpakt – mits hij het hoofd koel houdt”, voegde Steiner eraan toe. “Vooralsnog denk ik dat Russell tweede gaat worden, en geen kampioen.”

LEES OOK: Ecclestone schrijft Russell af: ‘Antonelli of Verstappen wordt kampioen’

Tegelijkertijd waarschuwt Steiner dat de strijd nog lang niet beslist is. “Antonelli moet het nog wel afmaken”, vervolgde hij, “al lijkt het erop dat hij zich niets aantrekt van alles wat er om hem heen gebeurt. Waar ik wel bang voor ben, is dat hij misschien toch problemen gaat ervaren en daardoor zijn kalmte verliest, een beetje zoals Oscar (Piastri, red.) dat vorig jaar had.” De Australiër ging in 2025 lange tijd aan kop in het klassement, maar door een opvallende vormdip in de tweede seizoenshelft eindigde hij uiteindelijk als derde. “Hij had alle touwtjes in handen, maar na de zomerstop gebeurden er dingen die hem niet bevielen, en toen verloor hij de titel. Het is zijn kampioenschap om te verliezen”, besloot Steiner, doelend op Antonelli. “Al denk ik ook dat we nog maar aan het begin van het seizoen staan.”

Lees hier alles over de GP Canada

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.