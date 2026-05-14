Andrea Kimi Antonelli is de jongste leider in het wereldkampioenschap ooit, maar dat heeft hij niet aan zijn racestarts te danken. De jonge Italiaan verloor vaker wel dan niet meerdere posities bij de start van iedere Grand Prix in 2026 tot nu toe. Hoewel Kimi Antonelli vervolgens drie keer alsnog naar de zege kon rijden, waarschuwt Jolyon Palmer alvast dat de Mercedes-coureur dat trucje niet kan uithalen tijdens de GP Monaco: ‘Hij moet zijn start voor Monaco voor elkaar krijgen’.

Andrea Kimi Antonelli schreef de afgelopen drie Grands Prix op zijn naam en heeft inmiddels een voorsprong van 20 WK-punten opgebouwd op teamgenoot en tweede plaats George Russell. En dat terwijl de Italiaan zijn leidende positie in de race in Miami al in bocht 1 verloor aan Charles Leclerc. Kimi Antonelli verloor al vaker meerdere posities tijdens racestarts dit seizoen, en dat kan de Mercedes-coureur met name in Monaco duur komen te staan, denkt Jolyon Palmer.

“Het is een kort stuk naar bocht 1 in Canada. In Monaco is het nog korter naar bocht 1,” blikt Palmer alvast vooruit bij F1TV. “Maar in Canada zijn er nog wel wat inhaalmogelijkheden. Als Kimi de racestarts tegen de tijd van de GP Monaco niet voor elkaar krijgt, zou hij wel op pole kunnen staan, maar als hij daar niet kan starten, maakt hij geen kans om te winnen. Dat is dus het belangrijkste waar hij aan moet werken.”

Achilleshiel

Kimi Antonelli gaf zelf ook toe dat zijn racestarts nog zeker zijn achilleshiel zijn. “Eerlijk gezegd ging het in Miami niet zo slecht”, vertelde de 19-jarige aan de media. “Ik ben twee plaatsen gezakt, en in de sprint zes, dus het ging iets beter (tijdens de hoofdrace, red.). Maar nee, het is nog steeds onaanvaardbaar. Ik denk dat het, zeker in een weekend als de GP Miami, waarin de verschillen veel kleiner zijn, echt het verloop van de race kan beïnvloeden.”

De jonge Italiaan stak gelijk de hand in eigen boezem. “Ik denk dat het ook aan het team ligt, maar het ligt zeker vooral aan mij”, vervolgde Kimi Antonelli. “Ik ben nog steeds een beetje wisselvallig, vooral wanneer ik de koppeling moet loslaten. Dat is dus een belangrijk punt dat ik moet verbeteren.”

