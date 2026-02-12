Lewis Hamilton vindt dat de nieuwe Formule 1-regels voor het 2026-seizoen veel te ingewikkeld zijn voor de doorsnee fan van de koningsklasse. De Formule 1 staat aan de vooravond van de invoering van rigoureuze reglementswijzigingen voor het nieuwe seizoen, waardoor het beheer van de elektrische energie een doorslaggevende rol kan gaan spelen tijdens races. Volgens de zevenvoudig wereldkampioen zijn de regels voor 2026 echter ‘belachelijk complex’.

De eerste testweek in Bahrein is begonnen, en Formule 1-liefhebbers volgen alle ontwikkelingen vanaf het circuit uiteraard op de voet. Op het Bahrain International Circuit worden namelijk voor het eerst publiekelijk alle Formule 1-bolides voor 2026 uitgebreid getest. Deze auto’s zijn radicaal anders dan hun 2025-voortgangers, dankzij ingrijpende regelwijzigingen voor zowel het chassis- als motorreglement. De nieuwe regels brengen ook gloednieuwe termen met zich mee, zoals de al veelbesproken ‘Overtake Mode’.

‘Je hebt bijna een diploma nodig’

Volgens Lewis Hamilton maken al die veranderingen het voor de fans lastiger om dit jaar de Formule 1 goed te volgen. “Ik denk dat geen van de fans het zal begrijpen”, vertelt de zevenvoudig wereldkampioen in Bahrein. “Het is belachelijk complex. Ik zat laatst in een vergadering en ze legden het ons uit. Je hebt bijna een diploma nodig om het allemaal te begrijpen.”

Op de vraag van ESPN of raceoverwinningen nu simpelweg zullen afhangen van wie de batterij het beste beheert tijdens een Grand Prix, kan de Ferrari-coureur dan ook nog geen concreet antwoord geven. “Ik heb geen idee, vriend”, vervolgt de Ferrari-coureur. “Ik heb geen idee wat er gaat gebeuren. Ik kan die vraag niet eens beantwoorden. Energiebeheer zal cruciaal zijn. Welk team en welke coureur het beste zijn in het inzetten van energie.”

