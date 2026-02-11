Het team van Red Bull maakte – in de persoon van Max Verstappen – indruk tijdens de eerste testdag in Bahrein. Woensdag opende het Bahrain International Circuit voor het eerst zijn deuren voor de traditionele pre-season tests. Verstappen toonde zich razendsnel in zijn RB22. De bolide maakt gebruik van een gloednieuwe krachtbron van eigen makelij, maar desondanks kon de Nederlander probleemloos kilometers vreten. Volgens Toto Wolff bepaalt Red Bull momenteel de maatstaf.

Tijdens de middagsessie stond Mercedes-teambaas Toto Wolff de pers te woord. ’s Ochtends had Max Verstappen al de snelste tijd neergezet in Bahrein, al zegt dat in deze testfase natuurlijk weinig over de daadwerkelijke machtsverhoudingen. Toch was het opvallend dat Red Bull zo gemakkelijk meters kon maken; de betrouwbaarheid van de nieuwe krachtbron verbaasde vriend en vijand, onder wie Wolff. “Nou, ik had gehoopt dat ze slechter zouden presteren”, gaf de Oostenrijker toe. “De auto, de motor; Red Bull bepaalt op dit moment gewoon de maatstaf, denk ik. En natuurlijk, als je Max (Verstappen, red.) in de auto hebt, is dat een ijzersterke combinatie.”

Kan Mercedes niet aan tippen

De nieuwe F1-reglementen verdelen het vermogen over de batterij en de interne verbrandingsmotor. Daardoor zijn energiebeheer en -verdeling belangrijker dan ooit. Volgens Wolff blinkt Red Bull juist op dat vlak uit. “Kijk naar hun energieverdeling vandaag”, lichtte hij toe. “Ze kunnen op de rechte stukken veel meer energie inzetten dan alle anderen. Dan hebben we het over één seconde per ronde.”

Wolff benadrukte dat de dominantie van Red Bull vooral zichtbaar werd tijdens langere runs, wat volgens hem een duidelijk signaal is voor de rest van het veld. “Over één ronde hebben we het al eerder gezien, maar nu zien we het ook over tien opeenvolgende ronden; de energieverdeling blijft hetzelfde op de rechte stukken. Ik zou zeggen dat ze de lat vandaag ontzettend hoog hebben gelegd.” Kan Mercedes daar niet aan tippen? “Vandaag niet”, besloot hij.

