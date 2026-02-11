De vermeende motortrucs van Mercedes zijn nog altijd hét gesprek van de dag in de paddock, ook nu de Formule 1 is begonnen aan de eerste tests in Bahrein. De concurrentie lobbyt al geruime tijd voor aanpassingen aan de reglementen en inmiddels heeft ook de FIA bevestigd dat het vóór de openingsrace in Melbourne met een oplossing wil komen. Teambaas Toto Wolff sluit niet uit dat er consequenties volgen – en dat de Mercedes-teams in dat geval ‘de klos’ zijn.

Voor wie het gemist heeft: Mercedes wordt verdacht van het verhogen van de compressieverhoudingen in de motor. Tijdens de statische tests van de FIA voldoet de krachtbron aan alle reglementen, maar wanneer deze op het circuit op temperatuur komt, zou hij door thermische uitzetting meer vermogen kunnen leveren. De concurrentie klopte daarop direct aan bij de FIA, die inmiddels heeft bevestigd dat het vóór de start van het seizoen met een oplossing wil komen.

‘Dan zijn we wel de klos’

Mercedes en zijn klantenteams – waaronder Williams en McLaren, die dankbaar gebruikmaken van deze innovaties – benadrukken keer op keer dat de motor aan alle eisen voldoet. Toch durft Toto Wolff niet met zekerheid te zeggen dat de FIA niet zal ingrijpen. “Ik begrijp eerlijk gezegd niet zo goed dat dit nu ineens zo’n groot onderwerp is geworden”, verklaarde de Oostenrijker tijdens een persmoment in Bahrein. “Tot afgelopen vrijdag had ik de indruk dat er niets zou veranderen. Ik las nota bene op een Italiaanse website dat de FIA gaat ingrijpen; dat had ik graag eerder gehoord”, grapte hij.

Achter die opmerking schuilen echter ook daadwerkelijke zorgen. Wolff is zich er terdege van bewust dat Mercedes in de problemen kan komen als de overige teams de rijen sluiten. “Het gaat niet alleen om de teams; je hebt ook de stemmen van de overkoepelende organisatie en de commerciële rechtenhouder nodig”, legde hij uit. “Maar als zij allemaal dezelfde mening delen, dan ben je wel de klos”, gaf hij toe. “Wat dat betreft denk ik dat de lobbyactiviteiten van andere fabrikanten de afgelopen maanden flink zijn toegenomen: geheime vergaderingen, geheime brieven aan de FIA. Dat heeft tot deze situatie geleid.”

‘Mercedes zou consequenties niet aanvechten’

Het is nu aan de FIA om te beslissen of er wordt opgetreden tegen de innovaties van Mercedes. Toto Wolff wacht de uitspraak af, maar bereidt zich alvast voor op mogelijke consequenties. “Deze sport zit vol verrassingen”, vervolgde hij. “De FIA heeft ons gedurende het ontwikkelingsproces altijd verzekerd dat we ons aan de regels hielden. Daarbij is de prestatiewinst gering, maar ik denk dat onze concurrenten zich gewoon een beetje benadeeld voelden.” Wolff sloot uit dat Mercedes een eventuele ingreep zal aanvechten. “Als de reglementen worden aangepast, moeten we ons daarbij neerleggen. Maar als je na zo’n lang proces te horen krijgt dat je de motor niet mag gebruiken zoals je hem hebt ontwikkeld, kan dat behoorlijk schadelijk zijn voor de prestaties.”

“Er is een bestuursstructuur”, concludeerde Wolff. “En als die structuur zou stemmen voor een wijziging van de motorreglementen, dan moet je dat gewoon accepteren. Het is nu eenmaal zo. In dat geval zou het uiteraard nadelig zijn voor alle teams die met een Mercedes-motor rijden.” Tot slot benadrukte hij nogmaals dat de ‘motortrucs’ slechts een beperkt voordeel opleveren. “Het gaat maar om een paar pk’s”, verkondigde hij droogjes. “Tijdens een Grand Prix is dat eigenlijk verwaarloosbaar.”

