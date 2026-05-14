Max Verstappen heeft ook de tweede kwalificatiesessie op de Nürburgring afgewerkt. Op donderdag stonden de eerste sessies op het Duitse asfalt op het programma, als voorbereiding op de 24-uursklassieker van komend weekend. Ook de tweede kwalificatie stond voor Verstappen en consorten – die uitkomen in de hoogste klasse – vooral in het teken van proefrijden; desondanks leverde de sessie spectaculaire beelden op, mede omdat Verstappen in het donker reed.

Hoewel de kwalificatie in totaal 3,5 uur duurde, kwam Verstappen pas echt in actie toen er minder dan een uur op de klok stond. Eerder had hij zich al voorzichtig op het asfalt gewaagd, maar door de plotselinge regenval hield hij het snel weer voor gezien. Tegen het einde van de sessie werkte hij alsnog wat testkilometers af; terwijl de regen met bakken uit de hemel viel, trotseerde Verstappen voor het eerst het duister op The Green Hell.

LEES OOK: Tijdschema 24 uur van de Nürburgring: Zo laat komt team Verstappen in actie

Onder de kletsnatte omstandigheden werden de rondetijden uit de eerste sessie overigens niet meer aangescherpt. Team Ravenol, eveneens actief met een Mercedes-AMG GT3, behield de snelste tijd van 8:14.957. Verstappen Racing volgde op 3,5 seconden afstand op de derde plaats. Vrijdag om 10.15 uur begint de eerste topkwalificatie, waarin het team van Verstappen wél strijdt om de beste startposities.

Lees hier alles over de GP Canada

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.